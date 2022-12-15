Teknoloji Dünya bu açıdan hiç görüntülenmemişti Sosyal medyayı adeta salladı
BİLİM

Dünya bu açıdan hiç görüntülenmemişti: Sosyal medyayı adeta salladı

Japonya’nın başkenti Tokyo merkezli uzay şirketi iSpace, bu hafta Hakuto-R’yi fırlattığını duyurmuştu. Birkaç gündür Ay yolculuğunda olan Hakuto-R, Dünya’nın ilk karelerini paylaştı. Yaklaşık dört ay sürmesi planlanan yolculuğun ilk görüntüleri sosyal medyada yankı uyandırmayı başardı.

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Haber Merkezi Diğer
Dünya bu açıdan hiç görüntülenmemişti: Sosyal medyayı adeta salladı
Hakuto-R uzay aracının gözünden Dünya

SpaceX Falcon 9 roketiyle gönderilen Hakuto-R, fırlatmadan yaklaşık 19 saat sonra ilk görüntülerini paylaştı. Araç üzerinde yer alan kameralar hilal şeklindeki Dünya’yı kaydetti. Gezegenin hilal şeklinde görünme sebebini “sadece bir bölümünün Güneş ışığıyla aydınlanması” olarak tanımlandı.

Görüntüleme sistemini tasarlayan Canadensys’ten Genel Müdür Frank Teti, “Görüntüleme sisteminin performansından ve elde ettiğimiz ilk uzay görüntülerinin kalitesinden memnunuz. Ay yüzeyindeki zorlu ortamlarda çalışacak sistemler tasarlamak her zaman bir zorluktur, ancak bunu çözdüğümüzü düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

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