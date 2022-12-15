Dünya bu açıdan hiç görüntülenmemişti: Sosyal medyayı adeta salladı

SpaceX Falcon 9 roketiyle gönderilen Hakuto-R, fırlatmadan yaklaşık 19 saat sonra ilk görüntülerini paylaştı. Araç üzerinde yer alan kameralar hilal şeklindeki Dünya’yı kaydetti. Gezegenin hilal şeklinde görünme sebebini “sadece bir bölümünün Güneş ışığıyla aydınlanması” olarak tanımlandı.
Görüntüleme sistemini tasarlayan Canadensys’ten Genel Müdür Frank Teti, “Görüntüleme sisteminin performansından ve elde ettiğimiz ilk uzay görüntülerinin kalitesinden memnunuz. Ay yüzeyindeki zorlu ortamlarda çalışacak sistemler tasarlamak her zaman bir zorluktur, ancak bunu çözdüğümüzü düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.