Microsoft'un Airband'i Starlink'e rakip oluyor

Microsoft ve Viasat'ın yakın tarihli ortaklığıyla kurulan 'Airband' projesi uydu internetini genişletmeyi amaçlıyor.

Microsoft ortaklığı duyurdu ve "İlk hedef, dünya çapında yetersiz hizmet alan topluluklar için 10 milyon kullanıcıya hızlı ve güvenilir bir internet hizmetine erişim sağlamak" denildi.

TechTimes'a göre şirket, Afrika kıtasında Angola, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Mısır, Nijerya ve Senegal'de 5 milyon kişiyi birbirine bağlamayı hedefliyor.

Ayrıca Latin Amerika ülkeleri Guatemala ve Meksika ile son olarak Amerika Birleşik Devletleri için 5 milyon kullanıcı tahsisi planlarına dahil edilecek.

Şu anda, Microsoft'un Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Gana, Kenya, Mozambik, Nijerya ve Güney Afrika'da aktif projeleri var.

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Şirketin nihai hedefi, 2025 yılına kadar 250 milyon kullanıcıya uydu internet erişimi sağlamak.

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