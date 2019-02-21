Teknoloji Dünyanın en büyük arısına 38 yıl sonra yeniden rastlanıldı
BİLİM

Dünyanın en büyük arısına 38 yıl sonra yeniden rastlanıldı

Neslinin tükendiği düşünülen ve 38 yıldır türüne hiç rastlanmayan dünyanın en büyük arısına Endonezya'da yeniden rastlandı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Neslinin tükendiği düşünülen dünyanın en büyük arısına Endonezya'da yeniden rastlandı.

Avustralya'nın yayın kuruluşu ABC'nin haberine göre, Sydney Üniversitesi'nden Simon Robson, Kanada'da Saint Mary's Üniversitesi'nden Glen Chilton, ABD'li bir fotoğrafçı ile genç bir böcek bilimci, Endonezya'nın Maluku Adaları'na düzenledikleri keşif gezisinde, 38 yıldır türüne hiç rastlanmayan, dünyanın en büyüğü Wallace'ın dev arısını (Magachile pluto) buldu.

Tropik ormanda 5 gün boyunca araştırma yapan ekibin, neslinin tükendiği sanılan arıya karınca yuvasında rastladığı belirtildi.

İlk kez 1859 yılında doğa bilimci Alfred Russel Wallace tarafından keşfedilen, son olarak 1981'de kayıt altına alınan "uçan buldog" lakaplı dünyanın en büyük arısının kanat açıklığı 6 santimetre. Hayvanın başında dev kıskaçlar bulunuyor ve dev arı soktuktan sonra ölmüyor.

Simon Robson, dünyanın en büyük arısının Maluku Adaları'ndaki varlığının, bölgede çevrenin korunması için amiral gemisi olabileceğini söyledi.

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