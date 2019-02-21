Gündem Bitliste terör operasyonu Bomba malzemeleri bulundu
BİTLİS

Bitlis'te terör operasyonu: Bomba malzemeleri bulundu

Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda toprağa gömülü bidonlarda çeşitli malzemeler bulundu.

Haber Merkezi AA
Operasyonda toprağa gömülü bidonlarda çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Operasyonda toprağa gömülü bidonlarda çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü bidonlarda çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak ve barınakları imha etmek maksadıyla, İl Jandarma Komutanlığı'nca 20 Şubat'tan itibaren başlatılan "Şehit Jandarma Onbaşı Hamdi Arslan 10 Operasyonu" devam ediyor.

  • Operasyon kapsamında yürütülen arama faaliyetinde toprağa gömülü 2 jelikan bidonda, bin 100 metre elektrik kablosu, lehim makinesi, terörist kıyafeti, 3 çift ayakkabı ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

Afrin'de patlama: 1 çocuk öldü, 20 yaralı
DÜNYA
Afrin'de patlama: 1 çocuk öldü, 20 yaralı
/**/
Fenerbahçetur için sahada

Fenerbahçetur için sahada

​Sarı lacivertlilerin Zenit maçı ilk 11'i belli oldu.
Konsept değişti:Bataklık kurutulacak

Konsept değişti:Bataklık kurutulacak

27 bin yeni personel ve 30 SİHA siparişinin anlamı ne?
Riskli binaları boşaltın

Riskli binaları boşaltın

Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Kiranızı biz ödeyeceğiz.
Darbeyi kutsadıErbakan'ı yargıladı

Darbeyi kutsadıErbakan'ı yargıladı

Soyer'in Erbakan hakkında hazırladığı iddianame ortaya çıktı.
31 Mart beka seçimidir

31 Mart beka seçimidir

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Denizli'de önemli mesajlar verdi.
Vatikan'da 'taciz' zirvesi

Vatikan'da 'taciz' zirvesi

​Papa 190 din adamını çağırarak tek tek uyardı.
Beni dışladı

Beni dışladı

​F.Bahçeli kaleci: Umarım bu yaz ayrılırım.
Amerika'nın yaldızını söken adam

Amerika'nın yaldızını söken adam

​Mücadele ve özgürlüğe adanmış bir hayat.

KDV'de iade müjdesi

KDV'de iade müjdesi

​Bakan Albayrak: 10 gün içinde tamamlanacak.
Kredi faiz oranlarını indirdi

Kredi faiz oranlarını indirdi

Konut kredilerinde aylık faiz yüzde 1,49 oldu.
85 konuthasar gördü

85 konuthasar gördü

​Çevre Bakanı, depremin bilançosunu açıkladı.
Darbeci komutan üç maymunu oynadı

Darbeci komutan üç maymunu oynadı

​Belgelere rağmen mahkemeyi kandırmaya çalıştı.
FETÖ'nün savcısına 17 yıl hapis istendi

FETÖ'nün savcısına 17 yıl hapis istendi

FETÖ davasında iddianame hazırlandı.
Kıbrıs'ta sondaj başlıyor

Kıbrıs'ta sondaj başlıyor

2 gemi Akdeniz'de gaz bulmak için çalışacak.
Satmak için 6 yıl bekliyor

Satmak için 6 yıl bekliyor

​35 yıllık saz ustası zanaatinin inceliklerini anlattı.
2. kez yönetecek

2. kez yönetecek

Derbinin hakemi Yıldırım'ın dikkati çeken istatiği.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.