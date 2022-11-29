Teknoloji Elon Musk Twitterın gizli dosyalarını yayınlayacak Seçim öncesi Biden haberi engellenmişti
SOSYAL MEDYA

Elon Musk Twitter'ın gizli dosyalarını yayınlayacak: Seçim öncesi Biden haberi engellenmişti

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, Twitter'ın kendisinden önceki dönemde 'ifade özgürlüğünü kısıtlanmasına' dair şirket dosyalarını yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacaklarını duyurdu. Musk, "Twitter'ın ifade özgürlüğünü kısıtlanmasına dair dosyaları, Twitter'ın kendisinde yayımlanacak. Kamuoyu, gerçekte neler olduğunu bilmeyi hak ediyor" dedi. Twitter'ın sansür örneğinin en bilineni ise Joe Biden'ı ABD Başkanlık seçimlerinin hemen öncesinde zor duruma düşürecek New York Post haberini yayından kaldırılmasıydı.

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Haber Merkezi AA
Elon Musk Twitterın gizli dosyalarını yayınlayacak: Seçim öncesi Biden haberi engellenmişti
Elon Musk

Sosyal medya platformu Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, Twitter'ın "ifade özgürlüğünü kısıtlanmasına" dair şirket dosyalarını yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacaklarını duyurdu.

TWİTTER HANGİ İFADE ÖZGÜRLÜKLERİNİ KISITLADI?

Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Twitter'ın ifade özgürlüğünü kısıtlanmasına dair dosyaları, Twitter'ın kendisinde yayımlanacak. Kamuoyu, gerçekte neler olduğunu bilmeyi hak ediyor" ifadesini kullandı.

'MEDENİYETİN GELECEĞİ İÇİN SAVAŞ'

Musk, daha sonra attığı tweette, "Bu, medeniyetin geleceği için bir savaştır. Amerika'da bile ifade özgürlüğü kaybolursa, önümüzde kalan tek şey tiranlıktır" dedi.

BİDEN'A TWİTTER KIYAĞI

Twitter, ABD Başkanlık seçimlerinin hemen öncesinde adaylardan Joe Biden'ı zor durumda bırakacak New York Post haberini sansürlemişti.


TRUMP'IN HESABI KAPATILMIŞTI

Musk'ın devralmasının ardından Twitter, aralarında eski ABD Başkanı Donald Trump, kongre üyesi Marjorie Taylor Greene ve rapçi Kanye West'in bulunduğu daha önce kapatılan bazı Twitter hesaplarını kullanıma açmıştı.

'AF TEKLİF ETMELİ Mİ' ANKETİ?

Elon Musk, 23 Kasım günü başlattığı bir ankette, “Twitter, yasaları çiğnememiş veya çok fazla istenmeyen mesaj paylaşmamış olmaları koşuluyla, askıya alınan hesaplara genel bir af teklif etmeli mi?” diye sormuştu.

  • Ankete katılan toplam 3,1 milyon kişinin yüzde 72,4'ü "Evet" cevabı verirken yüzde 27,6'sı ise "Hayır" oyu kullanmıştı.

Apple'dan Elon Musk'a tehdit: Twitter'ı App Store'dan sileriz
TEKNOLOJİ
Apple'dan Elon Musk'a tehdit: Twitter'ı App Store'dan sileriz

APPLE'A SAVAŞ AÇTI

Elon Musk, birçok şirketin platforma verdiği reklamları dondurduğunu açıklamıştı. Bu şirketlerden birinin Apple olduğunu bildiren Musk, "Apple, Amerika’daki ifade özgürlüğünden nefret mi ediyor?" ifadelerini kullandı.

Apple CEO'su Tim Cook - Elon Musk
Apple CEO'su Tim Cook - Elon Musk

Sonrasında ise direkt olarak Apple CEO'su Tim Cook'a hitap ederek, "Burada neler oluyor?" sorusunu sordu.

Musk, konuyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu.


APP STORE'DAN SİLERİZ TEHDİDİ

Apple'ın Twitter'ı tehdit ettiğini belirten Musk, "Apple Twitter’ı App Store’dan silmekle bizi tehdit etti ama nedenini söylemedi" dedi. Musk sonraki tweetinde ise Apple'ın her şeyden yüzde 30'luk gizli bir vergi aldığını söyledi.

APPLE'DAN HENÜZ AÇIKLAMA YOK

Musk’ın bu iddiası sosyal medyada kısa sürede gündem olurken Apple’dan konu ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Twitter reklam verenlerinin üçte birini kaybetti
TEKNOLOJİ
Twitter reklam verenlerinin üçte birini kaybetti

Twitter'da yeni dönem başlıyor: Üç farklı renkte tik kullanılacak
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2 Aralıktan itibaren yeni bir “Twitter Blue” (Mavi Twitter) doğrulama hizmetinin uygulanacağını duyuran Musk, üç renkli tik döneminin başlayacağını söyledi.
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Bu yeni uygulamaya göre şirket hesapları altın renkli tik, hükümet ve kamu hesapları gri, bireyler ise ünlü olsunlar veya olmasınlar mavi renkli tik kullanacaklar.
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​Öte yandan bir ücret açıklanmamakla birlikte Twitter Blue abonelik hizmetlerinin 20 dolara kadar çıkabileceği iddiaları bulunuyor.
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Bu arada Musk, Androidin sahibi Google ve iPhoneun üreticisi Apple işine engel çıkarırlarsa telefon üreteceğini de açıkladı.​​
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TWİTTER’DAN PARODİ HESAPLARA DUVARYaklaşık iki hafta önce Twitter’ı devralmasından bu yana Musk, Twitterın daha güvenilir bir yer olması hedefiyle mavi tiki ücretli hale getirdiğini duyurdu.
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Ancak Cumartesi günü Twitter Bluenun kısa bir süreliğine kullanıma sunulmasından sonra pek çok kişi Blue’ya kaydolup mavi tikini aldıktan sonra ismini ‘Elon Musk’ şeklinde değiştirdi.
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Hemen hemen herkesin onaylanmış hesap için para ödeyebileceği ve ardından hesap adını değiştirerek başka bir kişinin kimliğine bürünebileceği için Twitter’ın yeni ücretli hizmeti eleştirildi.
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Bunun üzerine Elon Musk, başkalarının kimliğine bürünen kullanıcıların bir parodi hesap sahibi olduklarını açıkça belirtmelerini istedi, aksi takdirde sahte isimle Twitter’ı kullanan kişilerin sorgusuz sualsiz şekilde hesaplarının silineceğini açıkladı.
Twitter'da yeni dönem başlıyor: Üç farklı renkte tik kullanılacak
Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, platformda birçok yenilik gerçekleştirdi. Musk, Twitter'da daha önce 8 dolara herkese mavi tik verme kararını askıya aldıktan sonra yeni uygulamayı açıkladı.


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