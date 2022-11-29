Elon Musk Twitter'ın gizli dosyalarını yayınlayacak: Seçim öncesi Biden haberi engellenmişti

Sosyal medya platformu Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, Twitter'ın "ifade özgürlüğünü kısıtlanmasına" dair şirket dosyalarını yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacaklarını duyurdu.
TWİTTER HANGİ İFADE ÖZGÜRLÜKLERİNİ KISITLADI?
Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Twitter'ın ifade özgürlüğünü kısıtlanmasına dair dosyaları, Twitter'ın kendisinde yayımlanacak. Kamuoyu, gerçekte neler olduğunu bilmeyi hak ediyor" ifadesini kullandı.
The Twitter Files on free speech suppression soon to be published on Twitter itself. The public deserves to know what really happened …
The Twitter Files on free speech suppression soon to be published on Twitter itself. The public deserves to know what really happened …— Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022
'MEDENİYETİN GELECEĞİ İÇİN SAVAŞ'
Musk, daha sonra attığı tweette, "Bu, medeniyetin geleceği için bir savaştır. Amerika'da bile ifade özgürlüğü kaybolursa, önümüzde kalan tek şey tiranlıktır" dedi.
This is a battle for the future of civilization. If free speech is lost even in America, tyranny is all that lies ahead.
This is a battle for the future of civilization. If free speech is lost even in America, tyranny is all that lies ahead.— Elon Musk (@elonmusk) November 29, 2022
BİDEN'A TWİTTER KIYAĞI
Twitter, ABD Başkanlık seçimlerinin hemen öncesinde adaylardan Joe Biden'ı zor durumda bırakacak New York Post haberini sansürlemişti.
TRUMP'IN HESABI KAPATILMIŞTI
Musk'ın devralmasının ardından Twitter, aralarında eski ABD Başkanı Donald Trump, kongre üyesi Marjorie Taylor Greene ve rapçi Kanye West'in bulunduğu daha önce kapatılan bazı Twitter hesaplarını kullanıma açmıştı.
'AF TEKLİF ETMELİ Mİ' ANKETİ?
Elon Musk, 23 Kasım günü başlattığı bir ankette, “Twitter, yasaları çiğnememiş veya çok fazla istenmeyen mesaj paylaşmamış olmaları koşuluyla, askıya alınan hesaplara genel bir af teklif etmeli mi?” diye sormuştu.
- Ankete katılan toplam 3,1 milyon kişinin yüzde 72,4'ü "Evet" cevabı verirken yüzde 27,6'sı ise "Hayır" oyu kullanmıştı.
APPLE'A SAVAŞ AÇTI
Elon Musk, birçok şirketin platforma verdiği reklamları dondurduğunu açıklamıştı. Bu şirketlerden birinin Apple olduğunu bildiren Musk, "Apple, Amerika’daki ifade özgürlüğünden nefret mi ediyor?" ifadelerini kullandı.
Apple has mostly stopped advertising on Twitter. Do they hate free speech in America?
Apple has mostly stopped advertising on Twitter. Do they hate free speech in America?— Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022
Sonrasında ise direkt olarak Apple CEO'su Tim Cook'a hitap ederek, "Burada neler oluyor?" sorusunu sordu.
What’s going on here @tim_cook?
What’s going on here @tim_cook?— Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022
Musk, konuyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu.
APP STORE'DAN SİLERİZ TEHDİDİ
Apple'ın Twitter'ı tehdit ettiğini belirten Musk, "Apple Twitter’ı App Store’dan silmekle bizi tehdit etti ama nedenini söylemedi" dedi. Musk sonraki tweetinde ise Apple'ın her şeyden yüzde 30'luk gizli bir vergi aldığını söyledi.
Apple has also threatened to withhold Twitter from its App Store, but won’t tell us why
Apple has also threatened to withhold Twitter from its App Store, but won’t tell us why— Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022
APPLE'DAN HENÜZ AÇIKLAMA YOK
Musk’ın bu iddiası sosyal medyada kısa sürede gündem olurken Apple’dan konu ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.