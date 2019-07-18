Teknoloji FaceApp veri gizliliği hakkında resmi açıklama yaptı
SOSYAL MEDYA

FaceApp veri gizliliği hakkında resmi açıklama yaptı

Kullanıcı verilerini üçüncü taraf uygulamalarla paylaştığı iddia edilen FaceaApp uygulaması, konu hakkında bir açıklama yaptı. Rus menşeili firma tarafından yapılan açıklama veri gizliliğinin nasıl korunduğunu açıklar nitelikte.

Haber Merkezi Diğer
FaceApp uygulamasının yaşlandırma efekti son günlerde sosyal medyanın en çok kullandığı filtre olmuştu.
FaceApp uygulamasının yaşlandırma efekti son günlerde sosyal medyanın en çok kullandığı filtre olmuştu.

Son günlerde sosyal medyada tam anlamıyla bir "yaşlandırma" rüzgarı esiyor. FaceApp isimli uygulama ile fotoğraflarını yaşlandıran kişilerin sayısı oldukça fazla. Ama bu uygulama, yetenekleri kadar, gizlilik ve mahremiyet şüpheleri ile de gündemde.

Aslında 2 yıl önce yayınlanan Rus yapımı uygulama, o zamanlarda da gizlilik endişeleri nedeniyle yayından kaldırılmıştı. Şimdi de, yani uygulamanın ikinci yayınlanmasında da aynı endişeler dile getiriliyor.

FaceApp uygulamasını geliştiren ekip, bu endişeleri giderebilmek için bazı açıklamalar yaptı. Bu açıklamalardaki temel nokta, gizlilik ve mahremiyet ihlali olmadığı. Ekip, yüklenen fotoğrafların çoğunun 48 saat içerisinde sunucudan silindiğini söylüyor. Ayrıca, her ne kadar galeriye erişim izni istense de, kullanılacak olan fotoğraf dışında diğer hiç bir fotoğrafın sunucularına yüklenmediğini söylüyorlar.

Bu açıklama kullanıcıları ne kadar tatmin eder, orasını bilemiyoruz. Ama endişe duymayan pek çok kullanıcı bulunduğu da bir gerçek. Bunu, sosyal medyaya yüklenen "yaşlı fotoğraflarının" sayısına bakarak rahatlıkla söyleyebiliriz.

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