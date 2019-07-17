Yaşlandırma uygulaması FaceApp verilerinizi ele geçiriyor

Rusya merkezli Wireless Labtarafından 2017 yılında geliştirilen FaceApp uygulaması sosyal medyada bir akım başlattı. Fotoğrafları yaşlı olarak gösteren uygulamaya kısaca yaşlandıran uygulama adı veriliyor. Görüntü işleme teknolojisiyle çalışan uygulama Android ve iOS platformlarında yer alıyor. Kendi fotoğraflarınızı bir dokunuşla 60-70 yaşlarınızdaki halinize çeviren FaceApp uygulamasında farklı filtrelerde mevcut.

Bu uygulama son günlerde sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından kullanılarak bir patlama yaşadı. Özellikle ünlülerin de yaşlı hallerine ait fotoğrafları paylaşmasıyla Instagram hikayeler bölümünü ele geçirdi diyebliriz.

Ücret ödemiyorsanız ürün sizsiniz

Tüm bunlar işin eğlenceli boyutu ancak kullanıcıların bu şekildeki ücretsiz uygulamaları kullanırken hatırlaması gereken bir şey var. Hizmet aldığınız bir şeye ücret ödemiyorsanız ürün aslında sizsiniz. Google, Facebook, Twitter ve Instagram gibi internet devleri size ücretsiz sunduğu hizmetler karşılığında bilgilerinizi alarak size reklamlar gösteriyor. FaceApp uygulaması da sizden istediği izinlerle bilgilerinizin üçüncü taraf uygulamalarıyla paylaşılmasını sağlıyor.

Ayrıca uygulamanın 'Gizlilik Sözleşmesi' bölümünde toplanan verilerin nasıl kullanılabileceği açık bir şekilde belirtiliyor. Kullanıcıların içerik bilgilerini(cookie, log kayıtları, konum ve kullanım verileri gibi) FaceApp tarafından reklam amaçlı olarak kullanılabiliyor.