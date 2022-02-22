Ferrari'nin ilk SUV modelinin görüntüsü tanıtım öncesi sızdı

Ferrari’nin 2 yılı aşkın süredir gündemde olan SUV projesi adım adım sona yaklaşıyor. İtalyanca 'safkan' anlamına gelen Purosangue adıyla geliştirilen modelin prototipleri bir süredir test ediliyordu. Ancak bu kez performanslı SUV'a ait olduğu iddia edilen görüntüler ortaya çıktı.

Tanıtım için geri sayımına devam ettiğimiz Ferrari Purosangue, saatler önce sosyal medya üzerinden ortaya çıkan sızıntı görselleriyle birlikte bir anda tüm dünyanın gündemine oturdu.

GENİŞ HAVA GİRİŞLERİ

Fabrika gibi bir ortamda çekildiği görülen fotoğraflarda Ferrari Purosangue SUV'un tasarımını çok net görülüyor. Uzun bir ön kaput, düşük ön profil ve mümkün olduğunca azaltılan ön ve arka çıkıntılar, dikkat çeken detaylar arasında. Öndeki C şekilli farlar SF90'ı anımsatırken, tampon kenarlarındaki geniş hava girişleri de dikkat çekiyor.

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ÜRETİM VERSİYONUNDA DEĞİŞİKLİK OLABİLİR

Silüetiyle bir GT havası veren Ferrari Purosangue SUV'un arka bölümü oldukça kaslı görünüyor. Arka stoplar markanın Roma modelini akıllara getirirken, dörtlü egzoz çıkışına ev sahipliği yapan büyük difüzörün de tasarıma büyük katkısı olduğunu belirtelim. Son olarak, karşımızda duran modelin üretime yakın bir prototip olması muhtemel. O yüzden üretim versiyonunda bazı değişiklikler olabilir.

İLK TESLİMAT 2023'TE

Ferrari Purosangue SUV'un teknik detayları henüz bilinmiyor ancak kaynaklar ilk etapta elektrik motorlarıyla kombine edilen bir turboşarjlı üniteye işaret ediyor. Ardından 6.5 litre V12 atmosferik ünitenin geleceği iddia ediliyor. Konuyla ilgili en önemli iddia ise performanslı SUV'da 296 GTB'deki V6 hibrit ünitenin görev alacağı. Böyle bir durumda 819 beygir güç ve 740 Nm tork değerlerinden söz edebiliriz.

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Bu yıl içerisinde üretimi başlayacak olan Ferrari Purosangue’un ilk teslimatları 2023’te yapılacak.

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