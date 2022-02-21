Filo kiralamacı aracını satmadı: Maliyetler sektörün parkını yaşlandırıyor

İkinci elin güçlü oyuncularından Otomerkezi.net’in operasyonel filo kiralama markası Filomerkezi.net tarafından, araç kiralama sektörü ile ilgili kapsamlı açıklamalar geldi. Otomerkezi.net ve Filomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, her yıl ortalama 30-40 bin kiralık aracın satışa çıkarak ikinci el araç parkına dahil olduğunu, ancak geçtiğimiz yıl bu sayıda yüzde 30 düşüş yaşandığını ifade etti.

Muhammed Ali Karakaş

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FİYAT ARTIŞLARI EN BÜYÜK ENGEL

Geçtiğimiz yıl gibi bu yıl da tedarik problemleri ve sürekli artan fiyatların operasyonel filo kiralama şirketlerinin araçlarını yenilemesindeki en büyük engel olduğunu belirten Karakaş, “Bu sebeple ikinci ele dönen kiralık araç sayısının bu yıl ortalamadan yüzde 40 düşeceğini öngörüyoruz. Araç kiralama sektörü 2021’de yüzde 10 daralırken mümkün olan yeni satın almalar düşük segment ve yerli üretim modellerde gerçekleşti. Araç satın almak tüketici nezdinde her geçen gün zorlaştığından günlük ve saatlik kiralama modelleri ise sektördeki en popüler hizmetler” açıklamasını yaptı.

KİRALIK ARAÇLAR YAŞLANIYOR

Kiralamada araç yaşı ortalamasının 3,5’a kadar çıkmış durumda olduğunun altını çizen Karakaş, bu senenin sonunda 4’e çıkma ihtimali olduğunu söyledi. Karakaş sözlerini şöyle sürdürdü: “Resmi olmayan rakamlara göre şu anda 50 bini günlük, 180 bini uzun dönem operasyonel filo kiralama olmak üzere ülkemizde 230 bin kiralık araç var. Satın alma maliyetlerinin yükselmesiyle şirketlerin büyük kısmı eski araçlarla kiralamaya devam etti, geri kalansa düşük segment veya yerli üretim modellerden yana satın alma tercihi yaptı. 2021 yılı kiralama pazarı için yüzde 10 daralmayla kapanmış oldu.”