​Karsan Megane üretimine başladı

Karsan CEO’su Okan Baş, 2021 yılını değerlendirdi ve bu seneye ilişkin hedeflerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Geçen yılı yüzde 30’luk bir büyüme ile kapattıklarını anlatan Okan Baş, geçen sene cirolarının 2 milyar liranın üstüne çıktığını ve bunun yüzde 70’nin ihracat olduğunu belirtti.

ELEKTRİKLİ JEST AMERİKA YOLCUSU

Bu yıla ilişkin hedeflerini açıklayan Okan Baş, “Elektrikli araçlarda en az iki kat büyümek istiyoruz. Pazarın tümüne hitap ediyoruz ve pazarın ilk beş oyuncusundan biri olmayı hedefliyoruz. Kartlar yeniden karılıyor ve elektrikli gelişim vizyonumuz e-Volution ile Karsan markasını Avrupa’da ilk 5’te konumlandıracağız. Ayrıca Kuzey Amerika’ya da Avrupa’daki gibi e-JEST ile gireceğiz. Hazırlıklarımız devam ediyor. En önemlisi de ciroda, karlılıkta, istihdamda, Ar-Ge kapasitesinde mevcut durumumuzu ikiye katlayacağız. Bu yıla ilişkin Karsan’ın hedefi çarpı iki” diye konuştu.

Okan Baş

MEGANE EYLÜL’DE BANTTAN İNECEK

Okan Baş, bu kapsamda Oyak Renault ile Renault Megane Sedan markalı araçların üretimi ile ilgili 2021’de yapılan anlaşmaya değindi. Baş, “Bu, 5 yıllık bir proje. Yıllık 55 bin adet üretimi hedefliyoruz. Bu projenin imzasını attıktan sonra hızla o hattın organizasyonu, hazır hale getirilmesi ve üretime hazırlanması süreci başladı ve bu süreç devam ediyor. Çalışmalarımıza; Eylül ayında seri üretime başlayacak şekilde hızla devam ediyoruz. Şu anda ilk gövde üretimini yaptık. Boya denemeleri oluyor. Tesisler de kuruluyor. Tam kapasiteye yıl sonunda ulaşırız” açıklamasında bulundu.

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306 ELEKTRİKLİ KARSAN 16 ÜLKEDE YOLLARDA

Okan Baş, “Adetsel olarak baktığımızda 2021’de ihracatımızı bir önceki yıla göre iki kat artırdık. Geçen sene 330 Karsan ürününü Avrupa’ya sattık. Bu, bir önceki sene 147 idi. Bunun içinde konvansiyonel araçların yanında elektrikliler de var. 2021’de 133 adet elektrikli aracımız Avrupa’daki parka dahil oldu. Böylece 2019’dan bu yana 306 adet Karsan elektrikli aracımız Fransa, Romanya, Portekiz, Almanya başta olmak üzere 16 farklı ülkede dünyanın dört bir yanında dolaşıyor. Son 3 yılda Türkiye’nin elektrikli minibüs ve otobüs ihracatının yüzde 90’ını Karsan olarak biz yaptık” diye konuştu.