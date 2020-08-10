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Teknoloji Google Play Music yayın hayatına veda ediyor
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Google Play Music yayın hayatına veda ediyor

Google'ın, Spotify'a alternatif olarak geliştirdiği Play Music kapanıyor. Şirket bunun yerine Youtube Music'e yoğunlaşma kararı almış durumda.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Online müzik dinleme platformları arasında zirve İsveçli teknoloji şirketi Spotify'da bulunurken birçok büyük şirket alternatiflerle piyasaya girmeye kalkıştı.

Google da bu şirketlerden biri. Daha önce alternatif olarak tasarladıkları Play Music beklentileri karşılayamayınca kapatma kararı aldılar.

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Youtube Music ana taşıyıcı olacak

  • Google'ın bir süre önce Youtube Music'i duyurmuş olması birçok kişiye Play Music uygulamasının kapatılacağını düşündürtmüştü.

Uygulama kapanıp ağırlık Youtube Music'e verilirken şirket piyasadan peyderpey çekilmeyi öngörüyor. Avusturalya ve Yeni Zelenda gibi ülkelerde oluşan talep doğrultusunda yayın hayatına devam eden Google Music geri kalan kıtaların tamamında kapanmış durumda.

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