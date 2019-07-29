YouTube Music Türk müzisyenlerin gelir kapısı olacak

Dünyanın en büyük video izleme sitesi YouTube, yeni müzik servisi YouTube Music'i geçtiğimiz günlerde Türkiye'deki müzikseverlerin kullanımına sundu.

YouTube Music'in lansmanı için Türkiye'ye gelen YouTube Kuzey Amerika Müzik Sektörü İş Geliştirme Direktörü Waleed Diab, açıklamalarda bulundu.

Sıfırdan işe başlayan bir platform değiliz

Diab, Türk toplumunun sosyal medya platformlarını kullanmayı çok sevdiğini anımsatarak, YouTube'un Türk kullanıcıların en çok tercih ettiği video platformu olduğunu söyledi.

Türkiye'deki kullanıcıların halihazırda müzik dinlemek ve keşfetmek için YouTube platformunu aktif olarak kullandığını aktaran Diab, "YouTube Music servisini diğer müzik platformlarından ayıran nokta, Türk insanının YouTube platformuna oldukça aşina olması. Biz yıllardır kullanıcılarla ilişkisi olan bir platformuz ve kullanıcılar YouTube'a dair birçok bilgiye sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Diab, sıfırdan işe başlayan bir platform olmadıklarını belirterek, YouTube Music ile birlikte var olan YouTube deneyimini farklı bir noktaya taşıdıklarını dile getirdi.

Türkiye müzik açısından zengin bir ülke

Türkiye'nin YouTube Music açısından oldukça güçlü bir potansiyeli olduğunu ve Türkiye pazarından oldukça umutlu olduklarını aktaran Waleed Diab, şöyle konuştu:

"Türkiye çok güçlü ve yaratıcı bir kültüre sahip. Türkiye'de insanlar müzik üretme noktasında oldukça başarılı. Çok sayıda müzik üreten müzisyen ve grubun olması ve halihazırda YouTube platformunu müzik yayınlamak için kullanıyor olmaları, bizim Türkiye'deki başarımızı olumlu şekilde etkileyecektir.

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YouTube sayesinde Türkiye'deki müzisyenler eserlerini dünyanın çok farklı bölgelerine ulaştırıyor ve seslerini dünyaya duyuruyorlar. YouTube Music servisiyle birlikte bu durum daha da pekişecek ve Türk müziği ve kültürü dünyanın farklı bölgelerine ulaşacak."

Diab, YouTube Music'in tüm müzisyen ve gruplara müziklerini yayınlama şansı verdiğine dikkati çekerek, "Türk müzisyenler, müzik yapımcıları, platformumuzda eserlerini yayınlayabilecekler. Böylece Türkiye'de müzik üreten insanlar dünyanın farklı bölgelerinden yeni dinleyici kitlelerine ulaşacaklar. Müzikleri dinlendikçe para kazanacaklar ve daha fazla gelir elde etme şansı yakalayacaklar. Bu yönüyle YouTube Music müziğin desteklenmesine imkan sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Yapay zeka desteğiyle en doğru müziği öneriyoruz

YouTube Music'in kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşımak için yapay zeka ve makine öğrenimi gibi teknolojileri etkin bir şekilde kullandığını ifade eden Waleed Diab, çeşitli algoritmaları kullanarak çalma listeleri ve istasyonlar oluşturup kullanıcıların beğenisine sunduklarını söyledi.

Diab, hassas bilgiler içermesi sebebiyle algoritmaların çalışma prensibi hakkında detaylı bilgi vermesinin mümkün olmadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yapay zeka başta olmak üzere çeşitli teknolojileri kullanarak geliştirdiğimiz algoritma yapısıyla kullanıcılara en uygun müzik tavsiyelerini vermeyi amaçlıyoruz. Örneğin, spor salonuna giden bir kullanıcı müzik dinlemek istediğinde geliştirdiğimiz sistem tüm kullanıcılara aynı önerilerde bulunmuyor.

Bazı insanlar spor yaparken çok hızlı müzikleri tercih ederken, bazıları da farklı türde müzikleri dinlemek isteyebilir. Bu noktada yapay zeka destekli sistemimiz kullanıcıya ait çeşitli göstergeleri toplayarak ve işleyerek kullanıcıya özel en doğru öneriyi yapıyor."