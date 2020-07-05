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Youtube Music yeni özelliği Son Etkinlik'i duyurdu

YouTube Music'ten yeni özellik: Çalma listenize kolayca erişebileceksiniz

Spotify'a alternatif olsun diye çıkan Youtube Music'in kullanıcı sayısında ciddi bir artış olurken uygulama da sürekli kendini yeniliyor. Uygulama, kullanıcılara son yaptıklarını gösterdiği 'Son Etkinlik' bölümünü test ediyor. Test edilen özelliğin amacı ise kullanıcıların çalma listelerine eklediği son albümleri göstermeyi amaçlıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Youtube Music
Youtube Music

İsveçli müzik dinleme platformu Spotify'a karşı Google'ın çıkardığı Youtube Music giderek popularite kazanıyor. Popülaritesi arttıkça da kullanıcıdan gelen eleştirilere göre yeni özellikler yüklüyor. Youtube Music 2019 yılında ülkemizde aktif olarak kullanıma açılmıştı. Şimdi de yeni özellikler ile donatıldı.

Youtube Music'e gelen Son Etkinlik uygulaması kullanıcıların uygulamayı kullanmasını kolaylaştırıyor.

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  • Uygulamadaki son yenilik daha önceden Android kullanıcılarının aşina olduğu bir özellik. Google Play Music ile kullanılabilen 'Son Etkinlik' bölümü şimdi de Youtube Music'te. Şimdilik test aşamasındaki uygulama başarılı olursa bütün kullanıcıların kullanımına açılacak.

Spotify'dan farklı olarak Youtube videolarını da dinleyebiliyorsunuz

Youtube Music'in muadili Spotify'dan ayrılan bir diğer farkı ise kullanıcıların Youtube'da beğendiği videoları dinleyebilmesine olanak sağlaması.

  • Spotify'da yalnızca şarkının telif sahibinden dinleyebildiğiniz müziği Youtube Music ile cover yapan sanatçılardan da dinleyebiliyorsunuz.

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