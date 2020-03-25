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Youtube music merakla beklenen şarkı sözü çeviriyi duyurdu

YouTube Music uygulamasına gelen yeni güncellemeyle, kullanıcılar artık şarkı sözlerini anlık olarak farklı dillerde görüntüleyebiliyorlar. YouTube, şarkı sözü desteğini web sürümüne getirmek için de çalıştığını açıkladı.

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YouTube Music'in Android ve iOS sürümlerine şarkı sözü desteği getiren yeni bir güncelleme yayınlandı. Kullanıcılar artık mobil cihazlarında müzik dinlerken, şarkı sözlerini uygulama içinde görüntüleyebiliyorlar.

Müzik dinlerken oynatıcı ekranının sol tarafındaki "i" butonuna dokunarak şarkı sözlerini açmak mümkün oluyor. Şarkı sözleri, müzik ekranının alt kısmında görünüyor. Ne yazık ki, uygulama özellikle yeni şarkılar için şarkı sözlerini gösteremiyor.

Apple Music ve Spotify da bazı şarkılarda, şarkı sözlerini müzikle senkronize şekilde gösterebiliyor. Ancak YouTube Music'te şarkı sözleri ekranda durağan şekilde çıkıyor. Yani şarkıyı dinlerken şarkı sözlerini takip etmek istiyorsanız, ekranı manuel olarak aşağı kaydırmanız gerekiyor.

çeviri özelliği

YouTube, şarkı sözlerinin LyricFind aracılığıyla günlük olarak güncellendiğini belirtti, ancak desteklenmeyen şarkılar için şarkı sözlerinin gelmesinin ne kadar süreceği konusunda bir zaman çizelgesi paylaşmadı. Webtekno'nun haberine göre; şarkı sözleri şu anda YouTube Music'in web sürümünde desteklenmiyor ancak YouTube, bu özellik üzerinde aktif olarak çalıştığını söylüyor.


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