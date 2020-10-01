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Teknoloji Honda SUV econcept yenilikleri ile dikkat çekti
OTOMOBİL

Honda SUV: e:concept yenilikleri ile dikkat çekti

Otomobil severlerin merakla beklediği Honda SUV 2020 Pekin Uluslararası Otomotiv Fuarı’nda görücüye çıktı. Elektrikli SUV konsepti ‘Honda SUV e:concept’in dünya prömiyeri gerçekleşirken birçok yeni özellik de tanıtıldı.

Haber Merkezi İHA
Honda SUV:e: concept tanıtıldı.
Honda SUV:e: concept tanıtıldı.

Japon otomobil devinin çıkardığı son model SUV:e: concept yayınlanan görüntüleriyle birçok kullanıcının dikkatini çekti.

Honda, geleceğine yönelik yaklaşımını SUV e:concept ile sergilerken fuarda ayrıca şarj edilebilir hibrit modeli CR-V PHEV’i ve birçok sürüş destek sistemini de tanıttı.


  • 2020 Pekin Uluslararası Otomotiv Fuarı’nda ürün gamını sergileyen Honda, elektrikliye geçiş stratejisi kapsamında Çin’de satışa sunulacak ilk şarj edilebilir hibrit aracı olan CR-V PHEV modelini de fuar ziyaretçileri ile buluşturdu. Sadece yeni modellerini tanıtmakla kalmayan Honda ayrıca yeni nesil çok yönlü sürüş destek sistemleri ADAS (Advanced Driver Assist System) ile ilgili bir teknoloji sunumu da yaptı.

Honda, 2030 Küresel Vizyon stratejisi kapsamında karbondan ve kazalardan arındırılmış bir toplum oluşturma hedefleri olduğunu belirterek bu hedefe paralel olarak herkesin güvende olduğu ve trafik kazalarının olmadığı bir toplum gerçekleştirmeye yardımcı olmayı amaçladıklarını belirtti. Herkes için Güvenlik” yaklaşımına dayanan kazasız bir topluma ivedilikle ulaşmak için çalışmalarını sürdüğünü açıklayan Honda, bu hedefe doğru atılan önemli bir adım olan ADAS için bu yıl Çin’de yol testlerine başlamayı planladığını da duyurdu.

Honda SUV: e-concept

Honda SUV e:concept

Pekin Otomobil Fuarı’nın en çok dikkat çeken yeniliklerinden biri olan Honda SUV e:concept, sadece çevreci bir elektrikli otomobil olarak değil çok yönlü gelişmiş sürüş yardım sistemlerinin yanı sıra yeni nesil Honda Sensing güvenlik paketi ve Honda Connect bilgi-eğlence sistemi ile de öne çıkıyor.

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Markadan paylaşılan bilgilere göre, araçta yer alan sürüş destek sistemi ADAS (Advanced Driver Assist System), Honda Sensing’in yeni nesil ve gelişmiş formunu gözler önüne seriyor. Daha geniş bir ön kamera açısı ve sistemin araç çevresini daha doğru algılamasını sağlayan ADAS, 360 derecelik bir radarın benimsenmesi sayesinde gelişmiş tanıma, tahmin ve karar verme performansı sunuyor. Yeni sistem, otoyollarda ve ara yollarda çok daha karmaşık yol koşullarında ve çok daha fazla sürüş senaryosunda daha güvenli sürüş için sürücüyü destekliyor. Honda Connect ise bir yapay zeka asistan arayüzü, akıllı telefon bağlantısı ve gelişmiş bağlantı ile kablosuz güncellemeler alarak gelecek teknolojilerini kullanıma sunuyor.

Araç, yeni özellikleri ile dikkat çekti.


İlk şarj edilebilir hibrit araç: CR-V PHEV


Honda CR-V PHEV, Çin’de satışa sunulan şarj edilebilir hibrit sistemle donatılan ilk Honda modeli olacak. Çin’de 2021 yılının Ocak ayında satışa sunulması planlanan Honda CR-V PHEV, Sport Hybrid i-MMD iki motorlu hibrit sistemi ile daha verimli bir pile ve konvertör sisteme sahip. Bu sistem, sürüş performansı, tepkiler ve sessizlik dahil olmak üzere neredeyse tüm günlük sürüş koşullarında elektrikli araca en yakın sürüş hissini sunuyor.

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