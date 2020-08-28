Bakan Varank açıkladı: Hyundai i20 Türkiye'de üretime başladı, yerlilik oranı yüzde 60'ın üzerinde

Trafikte arkanızdan 120 km hızla gelen devasa bir tekerlek görseniz ne yapardınız

Artık trafikte her şey ile karşılaşmak mümkün. Şimdi de büyük bir tekerin içinde sürülebilen motorlar var. Tek teker adındaki bu taşıt saatte 120 km hıza ulaşabiliyor.