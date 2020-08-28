Bakan Varank açıkladı: Hyundai i20 Türkiye'de üretime başladı, yerlilik oranı yüzde 60'ın üzerinde

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hyundai i20 Seri Üretim Töreni'nde konuştu.
Varank, "Üretimin yüzde 90'ı ihraç edilecek. Üretilen i20 otomobillerinin yerlilik oranı yüzde 60'ın üzerinde" dedi.
Varank, "2030'da elektrikli, bağlantılı, otonom hafif ve ağır ticari araçlar üretiminde Avrupa'da lider, dünyada ilk 5 ülke arasında olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.
Varank, "Batarya modül, paket ve hücre yatırımlarıyla ülkemizi Batarya Üretim Merkezi haline getirmek istiyoruz" diye konuştu.
Hyundai İ20 Seri Üretime Başlama Töreni
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Hyundai İ20 Seri Üretime Başlama Töreni