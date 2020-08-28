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Teknoloji Bakan Varank açıkladı Hyundai i20 Türkiyede üretime başladı, yerlilik oranı yüzde 60ın üzerinde
OTOMOTİV OTOMOBİL

Bakan Varank: Avrupa'da lider, dünyada ilk 5 ülke arasında olmak istiyoruz

Bakan Varank açıkladı: Hyundai i20 Türkiye'de üretime başladı, yerlilik oranı yüzde 60'ın üzerinde

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hyundai i20 Seri Üretim Töreni'nde konuştu. Varank, "Bu fabrika, dünyadaki i20 üretiminin yaklaşık yüzde 50'sini karşılayacak. Üretimin yüzde 90'ı ihraç edilecek. Üretilen i20 otomobillerinin yerlilik oranı yüzde 60'ın üzerinde" ifadelerini kullandı. Varank, "2030'da elektrikli, bağlantılı, otonom hafif ve ağır ticari araçlar üretiminde Avrupa'da lider, dünyada ilk 5 ülke arasında olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Haber Merkezi AA
Bakan Mustafa Varank
Bakan Mustafa Varank

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hyundai i20 Seri Üretim Töreni'nde konuştu.

Varank, "Üretimin yüzde 90'ı ihraç edilecek. Üretilen i20 otomobillerinin yerlilik oranı yüzde 60'ın üzerinde" dedi.

Varank, "2030'da elektrikli, bağlantılı, otonom hafif ve ağır ticari araçlar üretiminde Avrupa'da lider, dünyada ilk 5 ülke arasında olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Varank, "Batarya modül, paket ve hücre yatırımlarıyla ülkemizi Batarya Üretim Merkezi haline getirmek istiyoruz" diye konuştu.

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Yerli otomobil TOGG görüntüsüyle yine göz kamaştırdı
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Yerli otomobil TOGG görüntüsüyle yine göz kamaştırdı
Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu (TOGG) tarafından Bursa'nın Gemlik ilçesinde kurulan fabrikanın temel atma töreni öncesi gösterimi yapılan kırmızı ve mavi renkteki C-SUV modeli araçlar ihtişamlarıile gözleri kamaştırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı temel atma töreninde son hazırlıklarda tamamlandı.Temel atma töreninde görücüye çıkacak kırmızı ve mavi C-SUV modeli ilk elektrikli yerli otomobilin 2022'de bantlardan inmesi planlanıyor.


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