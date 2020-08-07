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Ekonomi Yerli otomobilin markası belli oldu Yerli oto TOGG ismiyle devam edecek
OTOMOTİV

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'tan yerli otomobil açıklaması

Yerli otomobilin markası belli oldu: Yerli oto TOGG ismiyle devam edecek

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, tedarikçi seçiminin yüzde 93'ünün tamamlandığını duyurdu. Karakaş "Türkiye'nin otomobili projesinde küresel şirketlerle 10 civarı gizlilik anlaşması imzaladık. Tedarikçi seçiminin yüzde 93'ü tamamlandı. Yüzde 78'i Türkiye'den yüzde 22'si Avrupa ve Asya'dan" açıklamasını yaptı. Karakaş, ayrıca, marka beğeni endeksi yaptırdıklarını belirterek, "Yaptırdığımız endekste TOGG'un marka beğeni endeksi yüzde 73'lere çıktı. Dolayısı ile şimdilik yola TOGG markası ile devam etme kararı aldık" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TOGG
TOGG

Bursa Gemlik'te seri üretim için fabrika temeli atılan yerli otomobilde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'tan yerli otomobildeki son duruma ilişkin önemli açıklamalar geldi.

YÜZDE 93'Ü HAZIR

  • TOGG CEO'su Gürcan Karakaş "Türkiye'nin otomobili projesinde küresel şirketlerle 10 civarı gizlilik anlaşması imzaladık. Tedarikçi seçiminin yüzde 93'ü tamamlandı. Yüzde 78'i Türkiye'den yüzde 22'si Avrupa ve Asya'dan" açıklamasını yaptı.

Yerli otomobilde altyapı hazırlığı: 10 yılda 250 bin şarj istasyonu kurulacak
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Yerli otomobilde altyapı hazırlığı: 10 yılda 250 bin şarj istasyonu kurulacak

YERLİ OTOMOBİL 'TOGG' MARKASI İLE DEVAM EDECEK

Karakaş, yerli otomobilin hangi isim ile yollara çıkacağına yönelik önemli açıklamalarda da bulundu. Karakaş, marka beğeni endeksi yaptırdıklarını belirterek, "Yaptırdığımız endekste TOGG'un marka beğeni endeksi yüzde 73'lere çıktı. Dolayısı ile şimdilik yola TOGG markası ile devam etme kararı aldık" dedi. En son Ocak ayında otomotiv basını ile bir araya gelen Karakaş, o dönem yaptığı açıklamada otomobilin ismi üzerinde farklı alternatifleri olduğunu söylemişti.

TOGG CEO'su, TOGG markasının Avrupa Birliği, ABD, Çin, Rusya, Kanada, Güney Kore, Japonya ve Azerbaycan'da tescil edildiğinin de bilgisini paylaştı.

'İLK ARAÇLAR 2022'NİN SON ÇEYREĞİNDE BANTTAN İNECEK'

  • Karakaş, 2022'in son çeyreğinde ilk araçların Gemlik'teki fabrikadan inmeye başlayacağının da müjdesini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan
OYNAT 02:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türkiye'nin Otomobili" paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, 'Bugün TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Merkezi'nin yapımına başlayarak 60 yıllık hayalimizi gerçeğe dönüştürme yolunda tarihi bir adım daha attık. Bizlerden desteğini esirgemeyen aziz milletimize ve tüm emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı, uğurlu olsun.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan TOGG'un fabrika inşaatını başlatan düğmeye bastı
OYNAT 01:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan TOGG'un fabrika inşaatını başlatan düğmeye bastı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG'un üretileceği fabrikanın temeli Bursa'nın Gemlik ilçesinde atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada, '60 yıllık hayalimizi anlamlı bir buluşmada gerçeğe dönüştürme yolunda, tarihi adım attığımız böyle bir günde sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum' dedi. Tören öncesinde Erdoğan tesisin inşa edileceği alanda havadan inceleme de yaptı.

Yerli otomobil TOGG görüntüsüyle yine göz kamaştırdı
OYNAT 00:37
Yerli otomobil TOGG görüntüsüyle yine göz kamaştırdı
Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu (TOGG) tarafından Bursa'nın Gemlik ilçesinde kurulan fabrikanın temel atma töreni öncesi gösterimi yapılan kırmızı ve mavi renkteki C-SUV modeli araçlar ihtişamlarıile gözleri kamaştırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı temel atma töreninde son hazırlıklarda tamamlandı.Temel atma töreninde görücüye çıkacak kırmızı ve mavi C-SUV modeli ilk elektrikli yerli otomobilin 2022'de bantlardan inmesi planlanıyor.

Yerli otomobil için büyük gün: Bursa’da geri sayım başladı
OYNAT 00:31
Yerli otomobil için büyük gün: Bursa’da geri sayım başladı
Türkiye'nin otomobili TOGG'un Bursa'nın Gemlik ilçesinde üretileceği fabrikanın temelinin atılmasına artık saatler kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak tören öncesi alandaki son hazırlıklar tamam. Bursa'nın Gemlik ilçesi Gençali Mahallesi civarındaki askerî alanda yapılacak fabrikanın inşaatında 2.000 kişi çalışacak. İşletme aşamasında ise 2023 yılı için 2.420, 2032 yılına kadar ise 4.323 kişinin çalıştırılması öngörülüyor. Projenin arazi hazırlık ve inşaat aşamasında 50 kamyon, 10 kule vinç, beş mobil vinç, beş ekskavatör, beş kazık makinesi, 20 mikser, üç beton pompası ve beş jet grout makinesi kullanılacak.

TOGG'dan yerli otomobile ilişkin heyecanlandıran paylaşım: Geri sayım başlıyor
OYNAT 00:45
TOGG'dan yerli otomobile ilişkin heyecanlandıran paylaşım: Geri sayım başlıyor
Türkiye'nin heyecanla beklediği Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Gemlik İnşaat Başlangıç Töreni'ne özel, '#YenilikteBenDeVarım' başlığıyla bir kampanya başlatıldı. Grup açıklamasına göre, kampanya kapsamında TOGG'un Gemlik'teki üretim tesisine adını yazarak bu tarihi ana iz bırakmak isteyenler 'www.yeniliktebendevarim.com' adresine davet ediliyor. Siteye girip adını yazan herkes, adı ve altında '#YenilikteBendeVarım' etiketli bir sertifika ve iki farklı fotoğrafı indirerek sosyal medya hesaplarında paylaşabiliyor. Etkinlik boyunca sitede toplanacak olan isimler Gemlik'teki üretim merkezinde bir kapsül içinde saklanarak tarihe bir iz olarak kalacak.


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