TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'tan yerli otomobil açıklaması
Yerli otomobilin markası belli oldu: Yerli oto TOGG ismiyle devam edecek
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, tedarikçi seçiminin yüzde 93'ünün tamamlandığını duyurdu. Karakaş "Türkiye'nin otomobili projesinde küresel şirketlerle 10 civarı gizlilik anlaşması imzaladık. Tedarikçi seçiminin yüzde 93'ü tamamlandı. Yüzde 78'i Türkiye'den yüzde 22'si Avrupa ve Asya'dan" açıklamasını yaptı. Karakaş, ayrıca, marka beğeni endeksi yaptırdıklarını belirterek, "Yaptırdığımız endekste TOGG'un marka beğeni endeksi yüzde 73'lere çıktı. Dolayısı ile şimdilik yola TOGG markası ile devam etme kararı aldık" dedi.
Bursa Gemlik'te seri üretim için fabrika temeli atılan yerli otomobilde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'tan yerli otomobildeki son duruma ilişkin önemli açıklamalar geldi.
YÜZDE 93'Ü HAZIR
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş "Türkiye'nin otomobili projesinde küresel şirketlerle 10 civarı gizlilik anlaşması imzaladık. Tedarikçi seçiminin yüzde 93'ü tamamlandı. Yüzde 78'i Türkiye'den yüzde 22'si Avrupa ve Asya'dan" açıklamasını yaptı.
YERLİ OTOMOBİL 'TOGG' MARKASI İLE DEVAM EDECEK
Karakaş, yerli otomobilin hangi isim ile yollara çıkacağına yönelik önemli açıklamalarda da bulundu. Karakaş, marka beğeni endeksi yaptırdıklarını belirterek, "Yaptırdığımız endekste TOGG'un marka beğeni endeksi yüzde 73'lere çıktı. Dolayısı ile şimdilik yola TOGG markası ile devam etme kararı aldık" dedi. En son Ocak ayında otomotiv basını ile bir araya gelen Karakaş, o dönem yaptığı açıklamada otomobilin ismi üzerinde farklı alternatifleri olduğunu söylemişti.
TOGG CEO'su, TOGG markasının Avrupa Birliği, ABD, Çin, Rusya, Kanada, Güney Kore, Japonya ve Azerbaycan'da tescil edildiğinin de bilgisini paylaştı.
'İLK ARAÇLAR 2022'NİN SON ÇEYREĞİNDE BANTTAN İNECEK'
Karakaş, 2022'in son çeyreğinde ilk araçların Gemlik'teki fabrikadan inmeye başlayacağının da müjdesini verdi.