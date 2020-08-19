Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Teknoloji TOGG tasarımları 27 AB ülkesi ve Çinden sonra Japonyada da tescillendi
OTOMOTİV OTOMOBİL

Türkiye'nin yerli otomobilinde son dakika gelişmesi: TOGG tasarımları 27 AB ülkesi ve Çin'den sonra Japonya'da da tescillendi

TOGG tasarımları 27 AB ülkesi ve Çin'den sonra Japonya'da da tescillendi

Türkiye'nin ilk yerli otomobili çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Son dakika haberine göre, yerli otomobilin marka isminin TOGG olduğu açıklandı. TOGG markasının 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi ve Çin’den sonra Japonya’da da tescillendiği belirtildi.

Haber Merkezi AA
TOGG tasarımları Japonya'da da tescillendi.
TOGG tasarımları Japonya'da da tescillendi.

Türkiye'nin ilk yerli otomobili için çalışmalar tam gaz devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bursa’da TOGG yerli otomobil fabrikasının temel atma törenini gerçekletirdi. 2022 yılında ilk etapta SUV modelin üretileceği yerli otomobilin fabrika inşaatının 18 ayda bitirilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan TOGG'un fabrika inşaatını başlatan düğmeye bastı
OYNAT 01:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan TOGG'un fabrika inşaatını başlatan düğmeye bastı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG'un üretileceği fabrikanın temeli Bursa'nın Gemlik ilçesinde atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada, '60 yıllık hayalimizi anlamlı bir buluşmada gerçeğe dönüştürme yolunda, tarihi adım attığımız böyle bir günde sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum' dedi. Tören öncesinde Erdoğan tesisin inşa edileceği alanda havadan inceleme de yaptı.


TASARIMLARI TESCİLLENDİ

  • Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) tasarımları, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi ve Çin’den sonra Japonya’da da tescillendi.

TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, TOGG tasarımlarının, 27 AB ülkesi ve Çin’den sonra Japonya’da da tescillendiği bildirildi.

Açıklamada, "Japon Patent Ofisi (JPO), C-SUV ve Sedan tasarımlarımızın Japonya’da TOGG adına tescil edildiğini açıkladı." ifadeleri kullanıldı.

TOGG'dan yerli otomobil için fiyat açıklaması!
EKONOMİ
TOGG'dan yerli otomobil için fiyat açıklaması!

TOGG adı markalaştı: Dünyada ve Türkiye’de çok beğenildi
EKONOMİ
TOGG adı markalaştı: Dünyada ve Türkiye’de çok beğenildi

Yerli otomobil sevinci: Bakan Dönmez’in açıklaması Kuluncaklıları heyecanlandırdı
EKONOMİ
Yerli otomobil sevinci: Bakan Dönmez’in açıklaması Kuluncaklıları heyecanlandırdı

Altmış yıllık hayal gerçek oldu: Yerli otomobil için ilk harç atıldı
GÜNDEM
Altmış yıllık hayal gerçek oldu: Yerli otomobil için ilk harç atıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobil fabrikası TOGG'un temelini attı: Yerli otomobil 2022'nin son çeyreğinde yollarda olacak
EKONOMİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobil fabrikası TOGG'un temelini attı: Yerli otomobil 2022'nin son çeyreğinde yollarda olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan
OYNAT 02:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türkiye'nin Otomobili" paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, 'Bugün TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Merkezi'nin yapımına başlayarak 60 yıllık hayalimizi gerçeğe dönüştürme yolunda tarihi bir adım daha attık. Bizlerden desteğini esirgemeyen aziz milletimize ve tüm emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı, uğurlu olsun.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk aracımızı 2022'de banttan indirmeyi planlıyoruz
OYNAT 00:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk aracımızı 2022'de banttan indirmeyi planlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen 'Türkiye'nin Otomobili'nin Üretileceği TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri İnşaatına Başlama Törenine katıldı. Erdoğan, 'Fabrikayı 18 ayda tamamlamayı ve aracımızı 2022 yılının son çeyreğinde banttan indirmeyi planlıyoruz. 4 binin üzerinde vatandaşımız fabrikada istihdam edilecek' diye konuştu.


Abone Ol Google News
Altın fiyatları çakılabilir

Altın fiyatları çakılabilir

​Agresif yükselişlerin yaşandığı altın tek bir açıklamaya bakıyor.
TOGG müjdeli haberi verdi

TOGG müjdeli haberi verdi

27 AB ülkesi ve Çin'den sonra Japonya'da da tescillendi.
Nişan atma kavgası

'Nişan atma' kavgası

Olayda bir kişi hayatını kaybetti 5 kişi yaralandı.
Mali Devlet Başkanı Keita istifa etti

Mali Devlet Başkanı Keita istifa etti

İktidarda kalmak adına kan dökülmesini istemiyorum.
Libya'ya<br>düzenli ordu

Libya'ya
düzenli ordu

​Mehmetçik 1993'teki Azerbaycan tecrübesini aktaracak.
Oflaz hayatını kaybetti

Oflaz hayatını kaybetti

Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz 46 yaşında koronavirüs nedeniyle vefat etti.
Kovid sürecini iyi yönettik

Kovid sürecini iyi yönettik

Erdoğan: ​Önümüzdeki günlerde vaka sayısının az olacağına inanıyorum.
Sıra sizde!

Sıra sizde!

​Hainlerin elebaşları Murat Karayılan ve Cemil Bayık kaçacak delik arıyor.
​Yunan en büyük<br>adasını satacak

​Yunan en büyük
adasını satacak

​ABD o limanı satın alarak Türk boğazlarını gözetleyecek.
Suudi basınından deniz üssü iddiası

Suudi basınından deniz üssü iddiası

​Türkiye ve Katar, Misrata limanında bir askeri üs kuracak.
Türk köyüne<br>ikinci tehdit

Türk köyüne
ikinci tehdit

​Yunanistan, Türklerin yaşadığı noktaları işaretleyerek hedef gösteriyor.
İtalyan devi istiyor

İtalyan devi istiyor

​20 milyon euroluk teklifin yanında satıştan pay da verilecek.
ABD PKK'yı masaya<br>oturtmak istiyor

ABD PKK'yı masaya
oturtmak istiyor

​Sözde özerk yönetimin anayasa görüşmelerine katılacaklar.
Tekin vefat etti

Tekin vefat etti

​Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Fatih Camii'nden kalkacak.
Tüpraş'ın<br>dolar oyunu

Tüpraş'ın
dolar oyunu

​Krediler yatırıma değil, dolar mevduatına yapılıyor.
FETÖ'ye dev<br>operasyon

FETÖ'ye dev
operasyon

​Mahrem imam da var muvazzaf da.
Yerli panelle<br>güneş enerjisi

Yerli panelle
güneş enerjisi

​400 milyon dolarlık fabrikayı bugün Erdoğan açıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.