Türkiye'nin yerli otomobilinde son dakika gelişmesi: TOGG tasarımları 27 AB ülkesi ve Çin'den sonra Japonya'da da tescillendi
TOGG tasarımları 27 AB ülkesi ve Çin'den sonra Japonya'da da tescillendi
Türkiye'nin ilk yerli otomobili çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Son dakika haberine göre, yerli otomobilin marka isminin TOGG olduğu açıklandı. TOGG markasının 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi ve Çin’den sonra Japonya’da da tescillendiği belirtildi.
Türkiye'nin ilk yerli otomobili için çalışmalar tam gaz devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bursa’da TOGG yerli otomobil fabrikasının temel atma törenini gerçekletirdi. 2022 yılında ilk etapta SUV modelin üretileceği yerli otomobilin fabrika inşaatının 18 ayda bitirilmesi bekleniyor.