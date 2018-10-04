Teknoloji Honda ve GM sürücüsüz otomobil için güçlerini birleştirdi
OTOMOBİL

Honda ve GM sürücüsüz otomobil için güçlerini birleştirdi

Honda ve General Motors güçlerini birleştirerek sürücüsüz otomobil pazarına giriş yapıyor. General Motors’’un yan kuruluşu Cruise’a yatırım yapan Japon üretici yeni teknolojiler geliştirerek sektörün öncüsü olmayı hedefliyor.

Haber Merkezi Diğer Yeni Şafak
Cruise'un geliştireceği sürücüsüz otomobil konsepti.
Cruise'un geliştireceği sürücüsüz otomobil konsepti.

Sürücüsüz otomobiller yeni geliştirilen teknolojilerle otomotiv pazarında büyük bir önem arz etmeye başladı. Honda ve General Motors’un yeni atılımı bu araçların seri üretime geçmesi için en önemli adımlardan biri oldu. Japon üreticinin 750 milyon dolarlık yatırımıyla General Motors’un yan kuruluşu Cruise’un değeri 14.6 milyar dolara çıktı.

General Motors, Honda ile kurdukları ortaklığı resmi bir açıklamayla duyurdu. İki şirket sürücüsüz otomobil teknolojisini geliştirmek ve özgün bir araç üretmek için çalışmalara başlıyor. Otomotiv devleri daha öncesinde de beraber projeler üretmişti.

GM CEO’su Mary Barra tarafından yapılan açıklamaya göre bu ortaklık Honda, GM ve Cruise şirketleri için en mantıklı adım olarak belirtiliyor. Barra, Japon üreticiyle birlikte geliştirilecek projelerin Cruise’u dünyanın önde gelen sürücüsüz otomobil şirketlerinden birisi haline getirebileceğini söyledi.

Geliştirilen teknoloji için en önemli hedef otonom araçlarda 'sıfır kaza, sıfır emisyon ve sıfır sıkışıklık' projesini hayata geçirebilmek. GM ve Cruise bir süredir hem donanım hem de yazılım anlamında gelişmiş sürücüsüz araçlar üzerinde zaten çalışıyordu ve Honda'nın yatırımıyla bu süreçler hız kazanacak. Cruise'un ilk olarak SoftBank, ardından da Honda'dan aldığı yatırımlarla bu alanda hayli büyümesi umut ediliyor.

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