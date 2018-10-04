Teknoloji Kokpit tasarımı ile görenleri etkiledi
OTOMOBİL

Kokpit tasarımı ile görenleri etkiledi

Citroen, Paris Otomobil Fuarı'nda yeni Citroen C5 Aircross'u Avrupalı tüketicilerin beğenisine sundu. Citroen'in gözde SUV modeli olan yeni C5 Aircross iç kokpiti ile dikkatleri üzerine toplamayı başardı.

Haber Merkezi AA
Yeni Citroen C5 Aircross
Yeni Citroen C5 Aircross

Citroen, Paris Otomobil Fuarı'nda yeni Citroen C5 Aircross'u, Paris Otomobil Fuarı’nda ilk kez Avrupalı tüketicilerle buluşturdu.

Citroen'den yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket, Fransa’nın Paris kentinde düzenlenen Paris Otomobil Fuarı’nda , yeni Citroen C5 Aircross’u Avrupalı tüketicilerin beğenisine sundu.

Ayrıca Citroen için bir ilk olan yeni Citroen C5 Aircross SUV Hybrid Concept de fuarda tanıtıldı. 2019’da 100'üncü yılını kutlayacak olan ikonik ve yaratıcı marka, standında, yolculuk sırasında akıllı telefon ve tabletlerle ilgilenenlerin yaşadığı yol tutması problemini ortadan kaldıran Seetroen gözlükleri, kamp ve outdoor meraklılarına yönelik 4x4 Spacetourer RipCurl ve C3 Aircross RipCurl, moda iş birliklerinden doğan C3 Elle Edition, Jean-Charles de Castelbajac imzalı E-Mehari ve C3 özel serileri de sergilendi.

Citroen C5 Aircross’un dışarıdan şarj edilebilir hibrit (PHEV) versiyonu, hibrit modunda benzinli motorlara göre yüzde 40 yakıt tasarruf sağlıyor. ZEV (sıfır emisyon) modunda ise 135 kilometreye ulaşan hızlarda 50 kilometre menzil sunuyor.

Citroen Advanced Comfort programının üyesi olan C5 Aircross, sağladığı konfor ile öne çıkıyor. Hafif ve ileri teknoloji ürünü EMP2 modüler platformu üzerine geliştirilen C5 Aircross, üstün sürüş konforuna ek olarak ilk kez C4 Cactus ile Avrupa’da sunulan, yol sarsıntılarının araç içine asgari düzeyde yansıtılmasını sağlayan Progressive Hydraulic Cushions (Kademeli Hidrolik Destekli) süspansiyon sistemi ve Advanced Comfort koltukları barındırıyor.

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Açıklamada yer alan bilgiye göre, 2018 yılının ilk yarısında dünya genelindeki satışlarını yüzde 9 artıran Citroen, Avrupa'da da hem binek hem de ticari araçta son 7 yılın en yüksek satış rakamını elde etti. Bu artışın arkasındaki modeller son iki yılda tanıtılan C3, C3 Aircross, Yeni C4 Cactus, ve Çin pazarında satışa sunulan C5 Aircross oldu.

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