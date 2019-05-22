Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Teknoloji Huaweide geri adım
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
MOBİL

Huawei’de geri adım

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının en şiddetli cephesi olan Huawei’de sürpriz gelişme. Trump yönetimi, Huawei’ye yönelik yaptırımları 90 gün erteledi. Geri adımda ABD’li teknoloji şirketlerinin uğrayacağı zararların yanı sıra Çin’den gelecek misillemenin etkili olduğu belirtiliyor. Huawei geçen yıl ABD’li şirketlerden 11 milyar dolarlık ekipman satın almıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının en sert cephelerinden biri geçtiğimiz gün Huawei üzerinden açıldı. Google, Huawei kullanıcılarının Android işletim sistemine olan erişimini askıya aldığını açıklaması sonrasında, Çin Yönetimi ve teknoloji şirketlerinden yoğun tepki geldi. Kararın açıklanmasından kısa süre sonra ABD, Çinli Huawei’ye getirdiği ticari sınırlamaları 90 günlüğüne ertelediğini açıkladı. Bu durum Huawei firmasının telefonlarının ve tabletlerinin güncellenmesi için gerekli Amerikan yapımı ürünlerin alınmasına 90 gün için süre vermiş oluyor. Bununla birlikte Huawei, yeni ürün üretmek için lisans onayı olmadan ABD yapımı ürünleri alamayacak.

Donald Trump - Şi Cinping

HUAWEİ'DEN SERT CEVAP

Trump'ın özellikle Çinli teknoloji şirketlerine yönelik yaptırım imaları uzu süredir dile getiriliyordu. Bu hamle ticaret savaşlarında yeni cephe olarak algınlanırken; Huawei kurucusu Ren Zhengfei ABD'nin şirketine yönelik yaptırımları 90 gün ertelemesini önemsemediğini, ABD hükümetinin kendilerini hafife aldığını söyledi. Bunun yanında Çin'in Avrupa Birliği Büyükelçisi Zhang Ming ise ABD'nin Huawei'ye karşı attığı adımlar karşısında Çin hükümetinin boş durmayacağını belirtti. ABD'nin aldığı kararların Huawei'nin 5G alanındaki çalışmaları etkilemeyeceğini belirten Ren "Hiçbir rakibimiz önümüzdeki 2-3 yılda 5G'de bizi yakalayamaz" diye konuştu.

ABD ÇÖKERTME PEŞİNDE

ABD'nin Çinli şirketlerin yasal haklarını ihlal ettiğini vurgulayan Zhang "Çin hükümeti de bu durumda boş durmayacaktır. ABD'nin attığı adımlar tamamen siyasidir. Hükümet eliyle Huawei'yi çökertme hedefi taşımaktadır" dedi. Huawei ABD'li şirketlerden geçtiğimiz yıl 11 milyar dolarlık ekipman satın almıştı. Yapılan yorumlarda ise Çin yanında bu kararın ABD'li şirketlere de zarer vereceği ifade ediliyor. Söz konusu 90 günlük erteleme kararında da ABD'li şirketlerin Trump yönetimini ikna çabalarının etkili olduğu ifade ediliyor. Trump, son yıllarda Çin’İn teknolojide ön plana çıkması ve ABD şirketlerinin bu alanda mevzi kaybetmesinden rahatsız oluyordu. Bu hamle de bu çerçevede değerlendiriliyor.

REKLAM

TRUMP’IN DERDİ DIŞ TİCARET AÇIĞI

ABD’nin, en büyük ticari partneri olan Çin’e karşı verdiği dış ticaret açığı, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 12 azalarak 79,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Geçen yıl ABD’nin en büyük ticaret ortağı olan Çin, bu yılın ilk çeyreğinde üçüncü sıraya geriledi. 2010’da 273 milyar dolar seviyesinde olan ABD-Çin mal ticareti açığı, her yıl ortalama yüzde 5,5 artarak 2018 sonunda 419,2 milyar dolara ulaşırken, ABD, dış ticaret açığının 3’te 2’sini Çin’e karşı veriyor. İhracatının yüzde 7,2’sini Çin’e yapan ABD, ithalatının ise yüzde 21,2’sini Çin’den karşılıyor. ABD-Çin mal ticareti, 2018 sonu itibarıyla 659,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Çin’e negatif etkileri sürebilir

  • İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dündar Murat Demiröz, yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın uyguladığı politikaların ABD açısından kısa dönemde iktisadi anlamda faydalı olabileceğini ifade etti. Trump’a göre sermayenin Çin’e kaçmasının üretimi ve istihdamı azalttığını belirten Demiröz, Trump’ın Amerikan firmalarını ülkeye geri çağırarak hem içeride üretimi artırıp işsizliği düşürdüğünü hem de cari açığı azalttığını söyledi. Bu yılın ilk çeyreğine ait ticaret rakamlarının, Trump’ın koruyucu politikalarının sonucu olarak değerlendirilebileceğini ifade eden Demiröz, “Trump, sonuç aldığını gördüğü takdirde bu politikaları daha katı bir şekilde uygulayabilir. Çünkü oy aldığı kesim işçi kesimi... Milliyetçi-muhafazakar olan bu kesimin aynı zamanda gelir seviyesi de düşük. Dolayısıyla Trump’ın politikaları bu kesime fayda sağlıyor” diye konuştu.
  • AB’YE KARŞI DAHA YUMUŞAK
  • AB ülkelerine karşı uygulanması muhtemel tarife söylentisini de değerlendiren Demiröz, ABD’nin AB’ye karşı tutumunun Çin’e olduğu kadar sert olmayacağını iddia etti. Ticaret savaşlarının Çin’e negatif etkilerinin uzun süre devam edebileceğini belirten Demiröz, “Çin’e etkisi olacaktır fakat uzun dönemde Çin’in ABD’ye karşı dış ticaret fazlası vermeye devam edeceğini düşünüyorum” açıklamasında bulundu.

Huawei neden ABD’nin hedefinde?
TEKNOLOJİ
Huawei neden ABD’nin hedefinde?
Silah sanayii savaş istiyor

Silah sanayii savaş istiyor

​Trump, kendisinin 'askeri-endüstriyel kompleks' tarafından savaşa zorlandığını iddia etti.
Taşucu Tersanesinin yapımıyeniden gündemde

​Türkiye, Kıbrıs'taki gelişmelere yanıtını Mersin'den verebilir.
YSK gerekçeyihemen açıklasın

YSK gerekçeyi
hemen açıklasın

​YSK, iptal kararının üzerinden 16 gün geçmesine rağmen gerekçeli kararını açıklamadı.
Mazotun<br>litresi 15 TL!

Mazotun
litresi 15 TL!

​CHP İstanbul adayının Beylikdüzü Belediyesi'ndeki israf tablosu ortaya çıktı.
İdlib ajan kaynıyor

İdlib ajan kaynıyor

​ÖSO'nun kurucu komutanı Albay Riyad Esad, Yeni Şafak'a konuştu.
Yapay zeka<br>ders oluyor

Yapay zeka
ders oluyor

​Açıklanan yeni eğitim sisteminin detayları ortaya çıkıyor.
Girişimcinin yeni<br>gözdesi öğrenci

Girişimcinin yeni
gözdesi öğrenci

​Yabancı öğrenci sınırlamasının kaldırılması girişimcileri harekete geçirdi.

Yine kimyasal kullandı

Yine kimyasal kullandı

​ABD, Esed rejiminin Suriye'nin kuzeyinde yeni kimyasal saldırılar gerçekleştirdiğini duyurdu.

Rumlar<br>ateşle oynuyor

Rumlar
ateşle oynuyor

İki yıl içerisinde 8 sondaj yapacaklar.
Türkiye gemisinin yolcularıyız

Türkiye gemisinin yolcularıyız

Erdoğan, milletvekillerinin katıldığı iftar programında konuştu.
Yeni modelin detaylarını paylaştı

Yeni modelin detaylarını paylaştı

MEB yayınladı: Ziya Öğretmen Ortaöğretim Tasarımı'nı Anlatıyor
KKTC'de <br>anlaşmaya varıldı<br>

KKTC'de
anlaşmaya varıldı

İki parti koalisyon hükümeti kurulması için anlaştı.
İntihar kanıtı yok

İntihar kanıtı yok

Şule Çet davasında ikinci rapor yayınlandı.
Destek vermek <br>büyük yanlış!

Destek vermek
büyük yanlış!

Milli Görüş'ün duayen isimlerinden Saadet Partisi tabanına çağrı.
11 bin<br>personel alınacak

11 bin
personel alınacak

​Adalet Bakanı Abdulhamit Gül müjdeyi verdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.