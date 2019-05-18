Huawei neden ABD’nin hedefinde?

5G yarışında en ön sırada

Akıllı telefon satışlarında ABD’li Apple’nin pazar payını ele geçirmeye devam eden Huawei, dünyada telekomünikasyon sektörünü çok daha üst düzeye taşıyacak 5G teknolojisinde de küresel yarışın en ön sırasında yer alıyor.

Satışlarda Apple’ı geçti

Bu yılın ilk çeyreğinde 59,1 milyon adet akıllı telefon satarak merkezi ABD’de bulunan Apple’ye 17 milyondan fazla fark atan Huawei, küresel akıllı telefon satışlarındaki pazar payını geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 50 artırarak yüzde 17’ye çıkardı.

Microsoft ile aynı ligde

2008’de 12 milyar dolar olan Huawei’nin satışları, geçen yıl 2017’ye göre yüzde 20 artarak 107 milyar dolara yükseldi. Yıllık gelirinin 100 milyar doların üzerine çıkması Huawei’yi, ABD’li teknoloji şirketleri Google ve Microsoft ile aynı lige taşıdı. 2018’de şirketin karı da bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak 8 milyar dolara ulaştı.

Trendleri belirliyor

Huawei, Apple’nin akıllı telefonda trend belirlemedeki liderliğini de tehdit eder hale geldi. Müşterilerin büyük ilgi göstermesi, Çinli şirketin bu yılın ilk çeyreğinde küresel akıllı telefon pazar payında rekor kırmasını sağladı.

Patentte birinci

IPlytics tarafından hazırlanan rapora göre, merkezi Çin’de bulunan teknoloji şirketleri, Nisan 2019 itibarıyla iletişim sistemlerine ilişkin 5G standart esaslı patent başvurularında dünya toplamının yüzde 34’üne sahip olarak listenin ilk sırasında yer alıyor.