Teknoloji Instagram Reels bu kez de Remix özelliğiyle güncellendi
İNTERNET

Instagram Reels bu kez de Remix özelliğiyle güncellendi

Sık aralıklarla güncellenerek yeni özelliklerin dahil edildiği Instagram, son olarak Reels için Remix sistemini de duyurdu. Böylece kullanıcılar Reels videolarını farklı kullanıcıların videolarıyla birleştirip tek bir Reels haline getirip paylaşabiliyor. Eğlenceli içerikler oluşturmak isteyenler için faydalı olabilir.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Instagram Reels bu kez de Remix özelliğiyle güncellendi
Instagram

Instagram, Reels özelliğini güncellemeye devam ediyor. Platformda şimdi de Remix adı verilen yeni bir sistem hayata geçirildi. Bu sayede oluşturulaniçerikler farklı kullanıcıların Reelsvideolarıyla birleştirilip bambaşka bir formata getirilebiliyor.

Kendi Reels videoları üzerinde Remixözelliği kullanmak isteyen kişilerin ilk etapta Reels videolarından alt seçenekleri aktif etmesi ve daha sonrasında 'Remix This Reel' seçeneğine tıklaması gerekiyor. Bu yönlendirme aslında birleştirmenin nasıl yapılacağını gösteriyor. Böylece ek bir video çekilebildiği gibi doğrudan galerideki eski videolar arasından seçim de yapılabiliyor.

Tabii bu videolar hazırlanırken çeşitli düzenleme özellikleri de kullanılabiliyor. Video efektleri, sesler ya da oynatma ayarları bunlara dahil. Ayrıca, birleştirmenin yapıldığı Remix içerikleri Aktivite sekmesinde görüntülenebiliyor.

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