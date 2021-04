Instagram Reels bu kez de Remix özelliğiyle güncellendi

Instagram, Reels özelliğini güncellemeye devam ediyor. Platformda şimdi de Remix adı verilen yeni bir sistem hayata geçirildi. Bu sayede oluşturulaniçerikler farklı kullanıcıların Reelsvideolarıyla birleştirilip bambaşka bir formata getirilebiliyor.

Re-re-re-remix 🤩



Now you can use the Remix feature in Reels to create your own reel next to one that already exists 🎭



Whether you’re capturing your reaction, responding to friends or bringing your own magic to trends, Remix is another way to collab on Instagram ✨ pic.twitter.com/eU8x74Q3yf — Instagram (@instagram) March 31, 2021

Kendi Reels videoları üzerinde Remixözelliği kullanmak isteyen kişilerin ilk etapta Reels videolarından alt seçenekleri aktif etmesi ve daha sonrasında 'Remix This Reel' seçeneğine tıklaması gerekiyor. Bu yönlendirme aslında birleştirmenin nasıl yapılacağını gösteriyor. Böylece ek bir video çekilebildiği gibi doğrudan galerideki eski videolar arasından seçim de yapılabiliyor.

REKLAM

Tabii bu videolar hazırlanırken çeşitli düzenleme özellikleri de kullanılabiliyor. Video efektleri, sesler ya da oynatma ayarları bunlara dahil. Ayrıca, birleştirmenin yapıldığı Remix içerikleri Aktivite sekmesinde görüntülenebiliyor.

TEKNOLOJİ Instagram'ın popüler özelliği Reels Facebook'a da geliyor

TEKNOLOJİ Instagram silinmiş paylaşımları geri almayı sağlayan bir özellik geliştirdi