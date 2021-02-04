Teknoloji Instagramda hikayeler için dikey kaydırma özelliği test ediliyor
İNTERNET

Instagram'da hikâyeler için dikey kaydırma özelliği test ediliyor

Son birkaç haftadır geri dönüşüm kutusu özelliğini test eden Instagram, şimdi de hikâyeler arasındaki yatay kaydırma hareketini değiştirmeyi planlıyor. Yeni ortaya çıkan bilgilere göre kullanıcılar dikey kaydırma hareketiyle de hikâyeler arasında geçiş yapabilecek.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Instagram story
Instagram story

Dünyanın en aktif kullanılan sosyal ağlarından biri olan Instagram, yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Hatta son olarak silinen fotoğraf, video, reels ya da hikâyeleri 30 gün içinde geri almayı sağlayan kurtarma özelliği duyuruldu. Böylece bu sistemin daha çok siber saldırıya uğrayan ve tüm içerikleri silinen hesaplar için faydalı olabileceği belirtiliyor.

Geri dönüşüm kutusu özelliği yolda

Bu sayede kullanıcıların içeriği kalıcı olarak silmek ya da geri yüklemek için kısa mesaj ya da e-posta yoluyla hesap sahibi olduklarını onaylamaları zorunlu hale geliyor. Mantık aslında oldukça basit. Özellik, bilgisayarlardaki geri dönüşüm kutusuna benzer mantıkta çalışıyor. Yani aslında 30 gün boyunca herhangi bir işlem yapılmadığında içerikler otomatik olarak kalıcı şekilde silinebiliyor. Ayrıca Ayarlar Hesap / Son Silinenler klasörü üzerinden ayrıntılar görülebiliyor.

Instagram'ın hikâyeler özelliği için test edilen sistem, dikey kaydırma hareketiyle içerikler arasında gezinti sağlıyor.

Hikâyeler arasında dikey kaydırma hareketiyle geçiş yapılabilecek

Diğer taraftan Instagram'ın şimdi de tamamen hikâyeleri temel alan yepyeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Hikâyeler arasındaki geçiş yıllardır yatay şekilde parmak kaydırma hareketiyle gerçekleşiyor. Yeni test edilen özellik ise bu hareketin dikey olarak yapılmasını sağlıyor. Yani reels kısmındaki gibi aşağıya doğru kaydırmayla gezmek mümkün hale gelecek gibi görünüyor.

Arayüz konusu doğrudan kullanıcı alışkanlıklarını temel alıyor. Dolayısıyla hikâyeler arasındaki geçiş için test edilen dikey kaydırma hareketinin opsiyonel olarak sunulacağı belirtiliyor. Bu da aslında kullanıcıların hem dikey hem de yatay kaydırma hareketi için seçim yapabileceği anlamına geliyor.

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TEKNOLOJİ
Instagram silinmiş paylaşımları geri almayı sağlayan bir özellik geliştirdi
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