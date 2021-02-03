Instagram silinmiş paylaşımları geri almayı sağlayan bir özellik geliştirdi

Instagram, silinen gönderileri geri getirmeyi kolaylaştırıyor. Platform fotoğraf, video, IGTV, reels ve hikâyeler de dahil olmak üzere sildiğiniz içerikleri gözden geçirmenize ve geri yüklemenize imkan sağlayan 'yakın zamanda silinen' isimli bir özellik sunuyor. Instagram, bu özelliğin daha çok siber saldırganlar tarafındanele geçirilen ve daha sonrasında profildeki içerikleri silinen kişiler için yararlı olacağını belirtiyor.

Instagram,bu geri dönüşüm kutusu özelliğiyle silinen içeriklerin 30 gün içinde geri getirilmesini sağlıyor.

Kısa mesaj veya e-postayla doğrulama gerekiyor

Kullanıcıların içeriği kalıcı olarak silmek veya geri yüklemek için kısa mesaj ya da e-posta yoluyla hesap sahibi olduklarını onaylamaları gerekiyor.

Mantık aslında çok basit: Bu özellik, bilgisayarlardaki geri dönüşüm kutusu şeklinde düşünülebilir. Yani silinen öğeler ilk etapta bu geri dönüşüm kutusuna gidiyor ve ardından 30 gün boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa otomatik olarak kalıcı şekilde siliniyor. Ayarlar / Hesap / Son Silinenler klasörü üzerinden detaylar görülebiliyor.

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Açıkçası Instagram, insanlara içeriklerini kalıcı olarak kaldırmadan önce tekrar düşünme şansı veriyor. Her ne kadar uygulama halihazırda bir arşiv özelliği sunsa da bu sistem bir adım daha öteye gidiyor.