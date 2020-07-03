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Teknoloji İnstagram ve Facebook maske takmayanları utandıracak
SOSYAL MEDYA

Facebook ve İnstagram maske takmayanları uyaracak

İnstagram ve Facebook maske takmayanları utandıracak

Sağlık Bakanı maske takma konusunda insanları bilinçlendirmeye çalışırken bir hamle de sosyal medya platformlarından geldi. Facebook maske takmanın koronavirüse karşı önemini gözeterek hem Facebook'a hem de Instagram'a yeni bir özellik getirecek. Bu özellik Facebook ve İnstagram kullanıcılarını maske takmaya teşvik etmeyi planlıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Maske konusunda uyarı gelecek.
Maske konusunda uyarı gelecek.

Koronavirüs süreci giderek hayatımızın bir parçası olurken bu konuda bir hamle de sosyal medya devlerinden geldi. Facebook ve İnstagram getirdiği yeni özellik ile maske takmayanları uyaracak.

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Otomatik maske uyarısı olacak

Facebook yaptığı açıklama ile koronavirüs için yeni bir özellik tanıttı.Bu uyarıda kullanıcıya maske takması gerektiği yönünde kısa bir bilgilendirme yapılacak. Bu özellik ile birlikte hem Facebook'un hem de Instagram'ın ana sayfasında maske uyarısı çıkacak. Bu linkler ile kullanıcılar, yetkili merciler aracılığıyla maske kullanımı konusunda bilgilendirilecek Facebook'un uyarısında koronavirüs Bilgi Merkezi'ne, Instagram'ın uyarısında ise ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi'ne (CDC) ait linkler yer alacak.

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