İnstagram ve Facebook maske takmayanları utandıracak

Koronavirüs süreci giderek hayatımızın bir parçası olurken bu konuda bir hamle de sosyal medya devlerinden geldi. Facebook ve İnstagram getirdiği yeni özellik ile maske takmayanları uyaracak.

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Otomatik maske uyarısı olacak

Facebook yaptığı açıklama ile koronavirüs için yeni bir özellik tanıttı.Bu uyarıda kullanıcıya maske takması gerektiği yönünde kısa bir bilgilendirme yapılacak. Bu özellik ile birlikte hem Facebook'un hem de Instagram'ın ana sayfasında maske uyarısı çıkacak. Bu linkler ile kullanıcılar, yetkili merciler aracılığıyla maske kullanımı konusunda bilgilendirilecek Facebook'un uyarısında koronavirüs Bilgi Merkezi'ne, Instagram'ın uyarısında ise ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi'ne (CDC) ait linkler yer alacak.