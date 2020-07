Bu alçakların peşini bırakmayız: Yapılan organize ahlaksızlık sonrasında sosyal medyaya yeni düzenleme geliyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle düzenlenen 138. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu. Bazı konular üzerinde konuşmanın bile insanın kalbini acıttığını belirten Erdoğan, aile olarak birkaç gündür bu tür can acıtıcı bir meseleyle karşı karşıya olduklarını dile getirdi. Önceki gece sekizinci torunu Hamza Salih’in dünyaya geldiğini anımsatan Erdoğan, şunları söyledi:

ELBETTE HESABINI SORACAĞIZ

“Rabbim cümle evlatlarımızla birlikte Hamza Salih’e de hayırlı, sağlıklı ve uzun bir ömür nasip etsin. Berat Bey, evladının doğumunun sevincini bir sosyal medya mesajı ile kamuoyuyla paylaştı. Bu mesajın altına 10 binlerce kişi tebriklerini ve iyi dileklerini ifade eden yorumlar yazdı. Ancak sayıca az da olsa, bırakınız ahlakı, namusu, haysiyeti, insanlıktan dahi nasibini almamış kalbi kararmış bazı alçaklar, içlerindeki kötülüğü sergileyen hakaretlerle bu güzel iklimi kirletmeye çalıştı. Yargı ve emniyet teşkilatlarımız hemen harekete geçip bu haysiyetsizlerin kimliklerini tespit etmeye ve işlem yapmaya başladı. Dünyaya gözlerini henüz açmış bir bebek üzerinden ailesine ve onların temsil ettiğini düşündükleri değerlere saldıran bu alçakların peşini bırakmayacağız. Hukuk önünde bu esfel-i safilinlerin her birinden işledikleri suçun hesabını elbette soracağız.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada hakaret yağdıranlara sert tepki: Bu alçakların peşini bırakmayacağız

MECRALAR KONTROLSÜZ

Benzer saldırıları farklı vesilelerle daha önce de yaşadıklarını anımsatan Erdoğan, son yıllarda bu tür ahlaksızlıkların artmasında hem mecraların kontrolsüzlüğünün hem de organize saldırıların kolaylaşmasının rolü olduğuna dikkati çekti. “Niçin YouTube, niçin Twitter, niçin Netflix, niçin şu, bu gibi sosyal medyalara karşı olduğumuzun ne demek olduğunu anlıyor musunuz? İşte bu ahlaksızlıkları ortadan kaldırabilmek için” ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle konuştu:

KALDIRILMASINI İSTİYORUZ

“Sevgili vatandaşlarım, bunlar ahlak sahibi değil. Akif diyor ya, ‘Ahlakın izmihlali ne müthiş izmihlal, ne millet kurtulur zira, ne milliyet, ne istiklal’. Evet, biz ahlakı yüce, medeniyet değerleri yüce bir milletin torunlarıyız, evlatlarıyız. Bu millete layık olmayan bu gelişmeleri yaşamak istemiyoruz, görmek istemiyoruz. Burada üzerinde durmamız gereken asıl konu, medya ve özellikle sosyal medya mecralarının nasıl olup da böyle bir kokuşmuşluğun aracı haline dönüştükleridir. Yalanın, iftiranın, kişilik haklarına saldırının, itibar suikastlerinin alıp başını gittiği bu mecraların bir düzene sokulması şarttır. Bu millete, bu ülkeye bu tür mecralar yakışmıyor. Onun için de bir an önce biz bunları parlamentomuza getirip, parlamentomuzdan bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz.”

Sosyal medyaya düzenleme yolda

Erdoğan, sosyal medya mecralarını kontrol eden küresel firmaların Batılı ülkelerdeki temsilcilikleriyle içerikle ilgili her türlü hukuki ve mali sorumluluğu üstlendiğinin ama Türkiye’nin de aralarında olduğu bazı ülkelerde bu sorumluluktan ısrarla kaçındığının altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Unutulmamalıdır ki bizim ailemizin başına gelenleri ülkemizin tüm bireyleri yaşayabilir. Hiç kimsenin izzetinefsini koruma hakkı elinden alınamaz. Bir kişinin yüzüne karşı ifa edildiğinde suç olan her şey, medya ve sosyal medya mecralarında yapıldığında da aynı sonuçla karşılaşmalıdır. Milletimize karşı sorumluluklarımız bu doğrultuda gereken mekanizmaları kurmayı ve işletmeyi gerektiriyor. Amerikalısı Avrupalısı, Çinlisi bu imkana sahipken, 83 milyon Türk vatandaşının sosyal medya terörü karşısında eli kolu bağlı kalmasını kabul edemeyiz. Bu konuda kapsamlı bir hukuki düzenleme üzerinde çalışıyoruz. İnternet ve sosyal medya mecralarının ülkemizde bir an önce hukuki ve mali muhataplık tesis etmeleri için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız.” Hukuki düzenleme tamamlandığında erişim engeli ile adli ve mali yaptırımlar dahil her türlü yöntemin devreye sokulacağını belirten Erdoğan, “Türkiye bir muz cumhuriyeti değildir. Bu ülkenin idari ve adli kurumlarını hiçe sayanları biz de hiçe sayarız” dedi.

Çarpıtmayın!

Fahrettin Altun

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bazı sosyal medya platformları ile ilgili açıklamalarınının bağlamından koparılıp çarpıtılmaya kalkışıldığını belirtti. Altun şu ifadeleri kullandı: “Sayın Cumhurbaşkanımız’ın bazı sosyal medya platformları ile ilgili yaptığı açıklamaları bağlamından koparıp çarpıtmaya kalkışanlara bir çift sözümüz var. Bahsedilen alanda kapsamlı bir hukuki düzenleme üzerinde çalışmalar devam etmekte, internet ile sosyal medya şirketlerinin ülkemizde bir an önce hukuki ve mali muhataplık tesis etmeleri için gerekli adımlar atılmaktadır. Milletimize ve değerlerimize düşmanlıkta sınır tanımayan bazı kesimlerin, yasaklara ve baskılara karşı yıllarca mücadele etmiş Sayın Cumhurbaşkanımızın bu yaklaşımını baskıcı ve yasakçı bir kalıp içerisinde sunma çabaları beyhudedir. Türkiye’yi başka ülkelerle karşılaştıranların, kendi ülkesinin tarafında değil de iki yüzlü davranan sosyal medya şirketlerinin yanında durmalarına şaşırmadığımızı da belirtmek isteriz.

Hesaplarını askıya aldı

MHP lideri Devlet Bahçeli

MHP lideri Devlet Bahçeli, dün sosyal medyada son Twitter mesajlarını paylaştığını söyledi. Bahçeli, başta Twitter, Facebook olmak üzere sosyal medyanın iftira sahnesi, ihanet ve isnat mecrası olduğunu vurguladı. “Sosyal medya taşınması imkansız ağır bir güvenlik sorunu haline gelmiştir” ifadelerini kullanan Bahçeli, şunları kaydetti:

“İtibar suikastlarının kurgu mekanı, akla ve hayale sığmayan fitne ve dedikoduların sığınak ve barınağı olan sosyal medya geleceğimiz, milli ve manevi gerçeklerimiz açısından vahim bir tehdit ortamını kökleştirmiştir. Sosyal medya terörü insan ve toplum huzuruna kast etmektedir. Bu nedenle sosyal medyanın temiz kullanımı sağlanana, kanuni düzenleme TBMM’de yapına kadar şahsen sosyal medya hesaplarımı tümden askıya alıyor, duruşumu, tavrımı, tercihimi ve tepkimi alenen ilan ediyorum. Sosyal medyada yaşanan dehşet verici ve şiddet dolu kirlenme nihayete ermeden bir daha ne Twitter hesabımı kullanacağım ne de Facebook paylaşımı yapacağım. Bu konuda TBMM’de gündeme gelecek her muhterem ve müstesna kanun teklifine de sonuna kadar destek vereceğim.”

Tepkiler çığ gibi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve yeni doğan çocuğu ile ilgili sosyal medyadan yapılan ahlaksız paylaşımlara tepkiler çığ gibi büyüyor. İşte çirkin paylaşımlar için siyasilerin yaptığı açıklamalar:

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Küfür ve hakaretten başka bir şey bilmeyen, insanlıktan nasipsiz, ahlak ve edepten mahrum şahıslara sosyal medyada da asla müsamaha gösterilmemelidir. Hamza Salih Albayrak’ın hayırlı salih bir evlat olmasını Cenabıhak’tan niyaz ediyor, Esra ve Berat Albayrak çiftini kutluyorum.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: “Esra Albayrak Hanımefendi’ye yönelik paylaşımda bulunan kişinin ‘bel hum adall’ olduğu aşikardır ve bu alçaklığı, kamu vicdanında ve hukuk önünde cezasız kalmayacaktır. Bu sefil ve karanlık zihniyeti lanetliyorum.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Aile, anne, eş, çocuk duygusundan yoksun şeytanlaşmışlar, sabaha kadar savcı ve polisler marifetiyle gözaltına alındı. Sosyal medya hesaplarının bir bölümünün yurt dışından ve FETÖ’cü olması yine tespitimiz. Söz, çocuklara böyle kirli bir dünya bırakmayacağız.

ADALETE HAVALE EDİYORUZ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Masumiyet abidesi bir çocuğun doğumuna bile ahlaksızca yorum yapanları, bir anne babanın en mutlu günlerini katledenleri şiddetle kınıyor, asil milletimizin vicdanına ve adalete havale ediyoruz.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Doğan her çocuk yarınlarımıza dair en hakiki umudumuzdur. Annelik ve kadınlık onurunu layıkıyla taşıyan Esra Albayrak’ı üzmeye yönelik çirkin tavrı ve böylesine insani bir durumda bile alçakça haysiyet cellatlığı yapan ahlaksızları şiddetle kınıyorum.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Bugün ülke olarak yine birileri adına utandık! Esra Albayrak Hanımefendi’ye yapılan ahlaksızlık kabul edilemez; kime kimden gelirse gelsin, her türlü ahlaksızlığın karşısındayız. Esra ve Berat Albayrak çiftinin yeni doğan evlatlarına sağlıklı ve hayırlı ömürler diliyorum.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak: Esra ve Berat Albayrak çiftini yeni dünyaya gelen bebekleri için kutluyoruz. Allah evlatlarını analı, babalı büyütsün. Bu ülkenin örf ve adetlerinde yeni doğan bebekler için anne ve babalar sadece tebrik edilir. Kötü söz asla söylenmez.

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce: Sosyal medyada Esra Albayrak’a yönelik yapılan paylaşım ahlaksızlıktır. Bu tür paylaşımlar ister Başak Demirtaş’a yapılsın, ister Esra Albayrak’a yapılsın, kime yapılırsa yapılsın karşı çıkmalıyız, kınamalıyız, yapanı da cezalandırmalıyız.

SELVİ KILIÇDAROĞLU ARADI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Esra Albayrak’ı telefonla arayarak, yeni doğan çocuğu ile ilgili sosyal medyadan yapılan hakaret içerikli paylaşımlar nedeniyle duyduğu üzüntüyü paylaştı. CHP’den yapılan açıklamaya göre görüşmede Selvi Kılıçdaroğlu, sosyal medyada Albayrak ve ailesini hedef alan hakaret içerikli yayınlar nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Kılıçdaroğlu ayrıca yeni doğan çocukları nedeniyle Albayrak ailesine iyi dileklerini iletti.

Öte yandan, çirkin paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan 11 kişiden 1’i tutuklandı.