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ANKARA

MHP Lideri Bahçeli'den Twitter açıklaması: Bir daha kullanmayacağım

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'la ilgili sosyal medyada yapılan çirkin saldırılara tepki veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bugün sizlerle son Twitter mesajlarımı paylaşacağım" dedi. Bahçeli, "Sosyal medyada yaşanan dehşet verici ve şiddet dolu kirlenme nihayete ermeden bir daha ne Twitter hesabımı kullanacağım ne de Facebook paylaşımı yapacağım. Bu konuda TBMM’de gündeme gelecek her muhterem ve müstesna kanun teklifine de sonuna kadar destek vereceğim" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Devlet Bahçeli
Devlet Bahçeli

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’ın eşi Esra Albayrak'a sosyal medyadan yapılan çirkin saldırıya tepki gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ""Bugün sizlerle son Twitter mesajlarımı paylaşacağım" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medyada yaşanan dehşet verici ve şiddet dolu kirlenme nihayete ermeden bir daha ne Twitter hesabımı kullanacağım ne de Facebook paylaşımı yapacağım. Bu konuda TBMM’de gündeme gelecek her muhterem ve müstesna kanun teklifine de sonuna kadar destek vereceğim."

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Bahçeli bir dizi yayınladığı Twitter mesajında şu görüşlere yer verdi:

Bilgiye en kısa yoldan, en doğru vasıtalarla, en objektif şekilde ulaşmak, aynı zamanda iletişim kanallarını aktif olarak kullanmak çağımızın mümeyyiz ve müessir bir özelliğidir. Teorik olarak sosyal medyadan beklenen de bu ihtiyaca cevap vermesidir.

"İzan ve insaf tanımayan mayınlı bir platform"

Ancak sosyal medya dipsiz bir kuyuya, izan ve insaf tanımayan mayınlı bir platforma dönüşmüştür. Başta Twitter, Facebook olmak üzere sosyal medya iftira sahnesi, ihanet ve isnat mecrası olmuş çıkmıştır. Sosyal medya taşınması imkânsız ağır bir güvenlik sorunu haline gelmiştir.

"Vahim bir tehdit ortamı"

İtibar suikastlarının kurgu mekânı, insan onurunu ayağa düşüren, akla ve hayale sığmayan fitne ve dedikoduların sığınak ve barınağı olan sosyal medya geleceğimiz, milli ve manevi gerçeklerimiz açısından vahim bir tehdit ortamını kökleştirmiştir.

"İnsani değerlere tamamen aykırı"

İnsan şerefine, insan namusuna, insan haysiyetine envai çeşit saldırganlığı provoke eden sosyal medyanın bu haliyle varlığı akla, ahlaka ve insani değerlere tamamen aykırıdır. Sosyal medya terörü insan ve toplum huzuruna kast etmektedir.

"Sosyal medya hesaplarımı tümden askıya alıyorum"

Bu nedenle sosyal medyanın temiz kullanımı sağlanasıya, konuyla ilgili kanuni düzenleme TBMM’de yapılasıya kadar şahsen sosyal medya hesaplarımı tümden askıya alıyor; duruşumu, düşüncemi, tarafımı, tavrımı, tercihimi ve tepkimi alenen ilan ediyorum.

"Sonuna kadar destek vereceğim"

Sosyal medyada yaşanan dehşet verici ve şiddet dolu kirlenme nihayete ermeden bir daha ne Twitter hesabımı kullanacağım ne de Facebook paylaşımı yapacağım. Bu konuda TBMM’de gündeme gelecek her muhterem ve müstesna kanun teklifine de sonuna kadar destek vereceğim."

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