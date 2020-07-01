Siyasilerden sosyal medya yasasına destek: Kimin kim olduğu belli olsun

Sosyal medya kanunu gündeme gelirken birçok kişi de sosyal medya kapanacak mı sorusunu sormaya başladı. Planlanan sosyal medya yasasının temel amacı kapatma değil aksine herkesin kullanabileceği güvenilir bir sosyal medya alanı oluşturmak.

Bu konuda Ak Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal 'Sosyal ağları kullanan 55 milyon vatandaşımızın haklarının korunması, özel hayatlarının dokunulmazlığı, temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması devletin vatandaşına karşı sorumluluğudur.' tweetini attı:

Sosyal ağları kullanan 55 milyon vatandaşımızın haklarının korunması, özel hayatlarının dokunulmazlığı, temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması devletin vatandaşına karşı sorumluluğudur. — Mahir Ünal 🇹🇷 (@mahirunal) July 1, 2020

Sosyal medya kanunu 82 milyon için gerekli

Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise konuyla ilgili attığı tweette: “83 milyonun sosyal medya terörü karşısında eli kolu bağlı kalmasını kabul edemeyiz. TR muz cumhuriyeti değil” dedi.

“83 milyonun sosyal medya terörü karşısında eli kolu bağlı kalmasını kabul edemeyiz. Hukuki düzenleme üzerinde çalışıyoruz. Bu mecraların hukuki ve mali muhataplık tesis etmeleri için ne gerekiyorsa yapmalıyız. Erişim engeli, adli ve mali yaptırımlar vs. TR muz cumhuriyeti değil” — Bülent TURAN (@turanbulent) July 1, 2020

MHP'den sosyal medya yasasına destek

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ise konu ile ilgili Cumhurbaşkanı'na desteklerinin tam olduğunu belirtip fikri 'Kimin kim olduğu belli olsun. Yüreği yeten içinden geleni yazsın.' dedi.

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Sosyal medya yasasını sonuna kadar savunacağız.Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan çok haklı.Elimiz kolumuz bağlı,hakaret ve küfürlere savunmasız,çaresiz kalıyoruz.

Kimin kim olduğu belli olsun.

Yüreği yeten içinden geleni yazsın.

İsmi belli olsun görelim.#SosyalMedyaYasasıCıksın — Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) July 1, 2020