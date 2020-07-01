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SOSYAL MEDYA

Sosyal medya kapanacak mı: Siyasilerden tam destek

Siyasilerden sosyal medya yasasına destek: Kimin kim olduğu belli olsun

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği sosyal medyanın denetlenmesi ve sosyal medya kanunu ile ilgili siyasilerden de destek geldi. Peki sosyal medya yasası ile sosyal medya kapanacak mı? Sosyal medyanın kapanması söz konusu değil tam aksine denetlenebilecek daha güvenilir bir mekanizma tasarlanıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Siyasiler sosyal medya yasasına destek verdi.
Siyasiler sosyal medya yasasına destek verdi.

Sosyal medya kanunu gündeme gelirken birçok kişi de sosyal medya kapanacak mı sorusunu sormaya başladı. Planlanan sosyal medya yasasının temel amacı kapatma değil aksine herkesin kullanabileceği güvenilir bir sosyal medya alanı oluşturmak.

Bu konuda Ak Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal 'Sosyal ağları kullanan 55 milyon vatandaşımızın haklarının korunması, özel hayatlarının dokunulmazlığı, temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması devletin vatandaşına karşı sorumluluğudur.' tweetini attı:

Sosyal medya kanunu 82 milyon için gerekli

Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise konuyla ilgili attığı tweette: “83 milyonun sosyal medya terörü karşısında eli kolu bağlı kalmasını kabul edemeyiz. TR muz cumhuriyeti değil” dedi.

MHP'den sosyal medya yasasına destek

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ise konu ile ilgili Cumhurbaşkanı'na desteklerinin tam olduğunu belirtip fikri 'Kimin kim olduğu belli olsun. Yüreği yeten içinden geleni yazsın.' dedi.

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