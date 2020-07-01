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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan sosyal medya çarpıtmalarına cevap Onlar dizi izleyip film çeviredursun, biz tarih yazmaya devam edeceğiz
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya çarpıtmalarına cevap: Onlar dizi izleyip film çeviredursun, biz tarih yazmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya platformlarıyla ilgili açıklamalarının çarpıtılmaya çalışılmasına ilişkin, "Onlar dizi izleyip film çeviredursun, biz hizmet edip tarih yazmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı sosyal medya platformlarıyla ilgili bugünkü açıklamalarının bağlamından koparılıp çarpıtılmasının ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Onlar dizi izleyip film çeviredursun, biz hizmet edip tarih yazmaya devam edeceğiz. RTE."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada hakaret yağdıranlara sert tepki: Bu alçakların peşini bırakmayacağız
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada hakaret yağdıranlara sert tepki: Bu alçakların peşini bırakmayacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, 'Bir bebek üzerinden ailesine ve onların temsil ettiğini düşündükleri değerlere saldıran bu alçakların peşini bırakmayacağız. Bu millete, ülkeye bu tür mecralar yakışmıyor. Bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz. İnternet ve sosyal medya mecralarının ülkemizde bir an önce hukuki ve mali muhataplık tesis etmeleri için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız' ifadelerini kullandı.


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