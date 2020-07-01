Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya çarpıtmalarına cevap: Onlar dizi izleyip film çeviredursun, biz tarih yazmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada hakaret yağdıranlara sert tepki: Bu alçakların peşini bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, 'Bir bebek üzerinden ailesine ve onların temsil ettiğini düşündükleri değerlere saldıran bu alçakların peşini bırakmayacağız. Bu millete, ülkeye bu tür mecralar yakışmıyor. Bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz. İnternet ve sosyal medya mecralarının ülkemizde bir an önce hukuki ve mali muhataplık tesis etmeleri için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız' ifadelerini kullandı.