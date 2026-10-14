Ermenistan’dan Türkiye sınırı için çarpıcı mesaj: Bir sabah uyandığımızda değişebilir
16:48, 14/10/2026, Çarşamba
IHA
Arşiv
Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Türkiye ile normalleşme sürecinde dikkat çeken bir noktaya gelindiğini belirtti. Sınırın açılmasıyla ilgili olarak "Yarın sabah bu haberi görebiliriz" sözleri dikkat çekti.
Ermenistan Dışişleri Bakanı
Ararat Mirzoyan, Türkiye ile ilişkilerin normalleşme sürecine değinerek sınırın yakın zamanda açılabileceğini söyledi. Mirzoyan, “Sınır hâlâ kapalı olsa da sürecin epey olgunlaştığını düşünüyorum. Dolayısıyla yarın sabah uyanıp haberlerde ‘Ermenistan-Türkiye sınırı açıldı’ başlığını görmemiz gayet mümkün” dedi.
“Sınırın açılması gayet mümkün”
Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, Varşova Güvenlik Forumu kapsamında düzenlenen
“Yarım Yamalak mı, Yoksa Adım Adım mı? AB Genişlemesini Yeniden Düşünmek”başlıklı panelde konuştu.
Ararat Mirzoyan
Ermenistan’ın Avrupa Birliği ile ilişkilerini derinleştirmeye devam edeceğini belirten Mirzoyan, Türkiye ile normalleşme sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye ile ilişkileri normalleştirme sürecinin önemli ölçüde olgunlaştığını ifade eden Mirzoyan, Ermenistan-Türkiye sınırının yakın zamanda açılabileceğini umduğunu dile getirdi.
Mirzoyan, sınırın hâlen kapalı olduğunu hatırlatarak,
ifadelerini kullandı.
“Türkiye ile ilişkileri normalleştiriyoruz. Sınır hâlâ kapalı olsa da sürecin epey olgunlaştığını düşünüyorum. Dolayısıyla yarın sabah uyanıp haberlerde ‘Ermenistan-Türkiye sınırı açıldı’ başlığını görmemiz gayet mümkün”
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