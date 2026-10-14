Usta şoförlerin bile gözünden kaçıyor: Mavi yuvarlak trafik tabelası bakın ne anlama geliyor
Sürücülerin yollarda defalarca gördüğü mavi yuvarlak trafik levhasının sanıldığından çok daha önemli bir anlam taşıdığı ortaya çıktı. Üzerindeki iki beyaz ok, sürücülere yol üzerindeki bir engel mesajını veriyor.
Trafikte pek çok sürücünün her gün önünden defalarca geçtiği ancak tam anlamını gözden kaçırdığı mavi yuvarlak zemin üzerinde iki beyaz okun bulunduğu tabela aslında sürüş güvenliği açısından kritik bir uyarı taşıyor.
Mavi tabela neden kullanılıyor?
Karayolları Genel Müdürlüğünün trafik işaretleri arasında yer alan “Her İki Yandan Gidiniz” levhası, sürücülerin karşılarındaki engelin hem sağından hem de solundan geçebileceğini bildiriyor.
Özellikle refüjlerin, yol ayrım adalarının ve benzeri fiziksel engellerin bulunduğu noktalarda kullanılan işaret, sürücülere izleyebilecekleri yönleri gösteriyor.
Bu levha nerede karşımıza çıkıyor?
Söz konusu tabela, sürüş güzergahında fiziksel bir engelin bulunduğu ve engelin iki yanından da geçişe izin verilen noktalarda kullanılabiliyor.
Levhayı gören sürücülerin yolun durumunu dikkate alması, trafik akışını takip etmesi ve ani manevralardan kaçınması gerekiyor.