Usta şoförlerin bile gözünden kaçıyor: Mavi yuvarlak trafik tabelası bakın ne anlama geliyor

Dünyanın en iyi 10 böreğini açıkladı: Listeye Türkiye damgası

Gastronomi dünyasının en iyilerini belirleyen TasteAtlas binlerce gurmenin oyu ile bu kez de dünyanın en iyi 10 böreğini açıkladı. Türk mutfağından 8 börek listede yer alırken zirveyi yine kimseye kaptırmayan bol malzemeli yufka ile yapılan paçanga böreği 4.3 puan ile listede birinci oldu.