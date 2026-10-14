DGS ek tercih tarihleri son durum 2026: DGS ek tercih taban puanları ve boş kontenjanlar ne zaman açıklanır?
DGS ek tercih 2026 ne zaman yapılacak? sorusu, ana yerleştirme döneminde herhangi bir programa kayıt hakkı kazanamayan adayların gündemindeki yerini koruyor. Üniversitelerde kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanlar, ek yerleştirme sürecine ilişkin araştırmaları hızlandırdı. DGS puanıyla lisans programlarına geçiş yapmak isteyen adaylar, ÖSYM'nin yayımlayacağı yeni tercih kılavuzunu beklerken hangi bölümlerde boş kontenjan bulunacağını ve tercih için gerekli taban puanların nasıl şekilleneceğini öğrenmeye çalışıyor. Özellikle ilk yerleştirmede istediği bölüme giremeyen adaylar için ek tercih dönemi yeni bir fırsat oluşturabilecek. Ancak tercih işlemlerinin başlayabilmesi için ÖSYM'nin resmi duyurusu ve kılavuzun yayımlanması gerekiyor. Peki 2026 DGS ek tercihleri hangi tarihte başlayacak, boş kontenjan listesi açıklandı mı, adaylar taban puanları nereden öğrenebilecek? İşte DGS ek yerleştirme takvimi ve tercih sürecine ilişkin detaylar…
2026 DGS ek tercih tarihleri için adayların bekleyişi sürüyor. Dikey Geçiş Sınavı ana yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ve üniversite kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylar, gözlerini ÖSYM tarafından yapılacak ek tercih duyurusuna çevirdi. Ön lisans eğitimini lisans düzeyine taşımak isteyen adaylar, ilk yerleştirmede boş kalan kontenjanların durumunu ve ek tercih döneminde hangi üniversitelerin öğrenci kabul edeceğini araştırmaya başladı. Ek tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte adayların tercih edebileceği bölümler, kontenjanlar ve taban puanlara ilişkin ayrıntıların da netleşmesi bekleniyor. Peki DGS ek tercihler ne zaman başlayacak, 2026 DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, boş kontenjanlar ve taban puanlar belli oldu mu? İşte DGS ek tercih sürecine ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar…
DGS EK TERCİH TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?
DGS ek tercih tarihleri henüz açıklanmadı. Bir yükseköğretim programına yerleşen adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 14-18 Eylül 2026 tarihleri arasında yapıldı. Kayıt süreci sonrası kalan boş kontenjanlar ÖSYM'ye bildirilecek. Akabinde ek yerleştirme için kılavuz hazırlanacak. Geçtiğimiz sene DGS yerleştirme sonuçları 8 Eylül'de açıklanmış, kayıt sürecinin ardından ek tercih işlemleri ise 7-13 Ekim 2025 tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Bu sene de 2026 DGS ek tercihlerinin de ekim ayının ilk haftalarında başlaması bekleniyor.
DGS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
2026 DGS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. ÖSYM tarafından ek yerleştirme sürecinin başlatılmasıyla birlikte kılavuzun da adayların erişimine açılması bekleniyor.