Cumhurbaşkanı Erdoğan yüksek mahkeme başkanlarıyla yemekte bir araya geldi
17:00, 14/10/2026, Çarşamba
DHA
Basına kapalı gerçekleşen yemekten fotoğraf paylaşıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen yemekte yüksek mahkeme başkanlarıyla bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen yemekte Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Rıdvan Güleç ile bir araya geldi.
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