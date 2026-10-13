Cumhurbaşkanı Erdoğan Prens Selman ile telefonda görüştü: Suudi Arabistan'ın yanındayız
15:31, 13/10/2026, SalıG: Güncelleme: 15:50, 13/10/2026, Salı
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan- Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadı, hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadıklarını belirterek, hayatını kaybedenler için üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini ifade etti.
Erdoğan, ilerleyen süreçte de Türkiye'nin, Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ve bu sınamanın aşılacağına inandığını belirtti.
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