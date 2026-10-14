Yüksek İstişare Kurulu’ndan Mescid-i Aksa vurgusuyla İsrail mesajı: Provokasyonlara dikkat çekildi

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplandı.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, kurulun gündemine ve değerlendirmelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Toplantıya Erdoğan’ın yanı sıra kurul üyeleri İsmail Kahraman, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, Binali Yıldırım ve Mustafa Şentop katıldı. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da toplantıda yer aldı.

Gündemde bölgesel gelişmeler vardı

Duran’ın açıklamasına göre toplantıda, bölgede ve dünyada yaşanan son gelişmeler değerlendirildi. Bölgenin sancılı bir dönemden geçtiğine dikkat çekilen toplantıda, İsrail’in Gazze ve Batı Şeria’ya yönelik saldırılarının ardından Mescid-i Aksa’yı hedef alan provokasyonlara giriştiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca İsrail’in, Suriye’nin yeniden ayağa kalkmasını engellemeye çalıştığı vurgulandı.

Ortak Savunma Anlaşması’na dikkat çekildi

Toplantıda Türkiye’nin Pakistan ve Suudi Arabistan’la Mekke’de imzaladığı Ortak Savunma Anlaşması da gündeme geldi. Söz konusu anlaşmayla kardeş ülkelerle dayanışmanın güçlendirildiğinin ortaya konulduğu belirtildi.

Duran’ın aktardığı değerlendirmelerde, Türkiye’nin yaşanan gelişmeler karşısında tahriklere kapılmadan, sağduyulu ve serinkanlı bir yaklaşımla süreçleri yönettiği ifade edildi.

Açıklamada, Türkiye’nin dış politika adımlarında bölgesel barış ve güvenliği merkeze alarak hareket ettiği de kaydedildi.

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