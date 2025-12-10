YİK toplantısında net mesaj: Türkiye asla Kıbrıs Türkü’nü yalnız bırakmayacak

“Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulumuzun gündeminde, bölgemizde ve dünyadaki son gelişmeler, ailenin korunması ve Kıbrıs’taki son durum ele alındı. Toplantıda, nüfus artış hızının düşmesi ve boşanma oranlarının artmasının ortaya koyduğu vahim tablo ve milletimizin bekasını ilgilendiren bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri ifade edildi. Aile kurumunun güçlendirilmesinin, gençler ve çocuklar başta olmak üzere tüm aile bireylerinin sanal kumar, bahis, bağımlılık gibi tehlikelerden korunmasının gerekliliği ortaya konularak bu hususlarda atılan ve atılması gereken adımlar değerlendirildi. Toplantımızda, millî davamız Kıbrıs ayrıntılı olarak ele alınarak, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında sarsılmaz bir bağ bulunduğu, KKTC’nin enerji, su, sağlık ve savunma alanlarında önemli ilerlemeler kaydettiği, Türkiye’nin asla Kıbrıs Türkü’nü yalnız bırakmayacağı ifade edildi.”