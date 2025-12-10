Yeni Şafak
YİK toplantısında net mesaj: Türkiye asla Kıbrıs Türkü’nü yalnız bırakmayacak

22:4510/12/2025, Çarşamba
İletişim Başkanı Duran, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantısının gündemine ilişkin açıklamada bulundu.
İletişim Başkanı Duran, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantısının gündemine ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantısında, Kıbrıs meselesi kapsamlı biçimde ele alındı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye ile KKTC arasındaki bağın “sarsılmaz” olduğunun vurgulandığını aktardı. Toplantıda, KKTC’nin enerji, su, sağlık ve savunma alanlarında kaydettiği ilerlemelerin altı çizildi. Türkiye’nin her koşulda Kıbrıs Türk halkının yanında olacağı mesajı verildi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıya, kurul üyesi eski TBMM başkanları Köksal Toptan, Binali Yıldırım, Cemil Çiçek, İsmail Kahraman, İsmet Yılmaz, Mehmet Ali Şahin ve Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz katıldı.

"Türkiye asla Kıbrıs Türkü’nü yalnız bırakmayacak"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı. İletişim Başkanı Duran açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulumuzun gündeminde, bölgemizde ve dünyadaki son gelişmeler, ailenin korunması ve Kıbrıs’taki son durum ele alındı. Toplantıda, nüfus artış hızının düşmesi ve boşanma oranlarının artmasının ortaya koyduğu vahim tablo ve milletimizin bekasını ilgilendiren bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri ifade edildi. Aile kurumunun güçlendirilmesinin, gençler ve çocuklar başta olmak üzere tüm aile bireylerinin sanal kumar, bahis, bağımlılık gibi tehlikelerden korunmasının gerekliliği ortaya konularak bu hususlarda atılan ve atılması gereken adımlar değerlendirildi. Toplantımızda, millî davamız Kıbrıs ayrıntılı olarak ele alınarak, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında sarsılmaz bir bağ bulunduğu, KKTC’nin enerji, su, sağlık ve savunma alanlarında önemli ilerlemeler kaydettiği, Türkiye’nin asla Kıbrıs Türkü’nü yalnız bırakmayacağı ifade edildi.”



