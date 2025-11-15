Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC mesajı: Milli davamız Kıbrıs’ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanının 42’nci yıl dönümünü içtenlikle tebrik ediyor, bu müstesna günde Kıbrıs Türkü kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi gönderiyorum.



Kahraman şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, gazilerimizi şükranla anıyorum.… pic.twitter.com/Qr75RUnF3z