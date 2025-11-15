AK Parti Sözcüsü Çelik KKTC'nin kuruluşunun 42. yıldönümünü kutladı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 42. yıl dönümünü kutlayan bir mesaj yayımladı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in NSosyal hesabından, KKTC’nin kuruluşunun 42. yıl dönümüne ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 42. yıl dönümü kutlu olsun!
Kıbrıs Türkleri’nin egemenlik ve varoluş davasının güçlü kalesi KKTC yoluna güvenle devam ediyor.
Kıbrıs Türk halkını ve Kıbrıs Türkü’nün davasını her yerde savunmaya ve desteklemeye devam edeceğiz.
Kıbrıs Türkleri’nin özgürlük mücadelesinin önderleri olan Dr. Fazıl Küçük’ü ve KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı rahmet ve saygıyla yâd ediyoruz.
Şehit Mehmetçiklerimizi ve Mücahitlerimizi rahmetle ve şükranla, kahraman Gazilerimizi ise hürmetle anıyoruz.
