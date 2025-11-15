AK Parti Sözcüsü Çelik KKTC'nin kuruluşunun 42. yıldönümünü kutladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 42. yıl dönümü kutlu olsun!



Kıbrıs Türkleri’nin egemenlik ve varoluş davasının güçlü kalesi KKTC yoluna güvenle devam ediyor.



Kıbrıs Türk halkını ve Kıbrıs Türkü’nün davasını her yerde savunmaya ve desteklemeye devam edeceğiz.…