Ömer Çelik'ten Yunanistan'ın skandal paylaşımına tepki

12:1114/11/2025, Cuma
G: 14/11/2025, Cuma
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yunanistan'ın C-130 alçaklığına tepki: Gerekli cezaların verilmesini bekliyoruz.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan’ın sosyal medya hesaplarından yapılan ve Türkiye’de büyük tepkiye yol açan skandal paylaşıma sert sözlerle karşılık verdi. Çelik, Yunanistan Hava Kuvvetleri’nin C130 kargo uçağı fotoğrafı üzerinden şehitlerimize yönelik insanî ve askerî değerlere aykırı bir mesaj paylaşmasının kabul edilemez olduğunu vurgularken, Ankara’nın bu tutumu asla görmezden gelmeyeceğini ifade etti.

"Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin C130 kargo uçağı fotoğrafı paylaşarak şehitlerimize dönük insani ve askeri tüm değerlerden yoksun çirkin bir mesaj paylaşmasını lanetliyoruz. Bu mesajın kaldırılıp yerine şehitlerimizle ilgili taziye mesajı konulması doğru bir yaklaşım olmuştur. Deprem ve afetlerde birbirimizin yardımına koşup acıyı paylaşıyoruz. Doğrusu budur. O çirkin mesajı yayınlayanlar hakkında gereğinin yapılmasını ve gerekli cezaların verilmesini bekliyoruz."


SKANDAL PAYLAŞIM


Türkiye acı haberle yasa boğulurken , Yunanistan Hava Kuvvetleri'nden skandal bir paylaşım yapıldı. Türk C130 kargo uçağının düşmesine gönderme yapılan paylaşımda; C130 uçaklarının yer aldığı fotoğrafı “Günün Fotoğrafı” notuyla yayınladılar.





