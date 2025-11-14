Babası için yaptığı çardak görünümlü mezarın aynısından vasiyet etti

"FOTOĞRAF ÇEKİP DUA EDİYORLAR"





Veli köyü Muhtarı Şentürk Kartal, mezarın özellikle yoldan geçenlerin dikkatini çektiğini söyleyerek “Bu mezarlıkta olan Nazım usta değerli bir komşumuzdu. O ölünce oğlu mezarın üzerini bu şekilde kapattı. Mezarın doğaya ve çevreye uyumlu olduğunu görüyorum. Burası turistlerin çokça ziyaret ettiği Karagöl yolu olduğu için gelen ziyaretçiler mezarı görünce fotoğraf çekip, dua ediyorlar. Biz de buraya bir çeşme yapmak istiyoruz. Madem buraya bir mezar yapıldı, suyumuz da olsun. Mezarın yanında hayratımız da bulunsun istiyoruz” diye konuştu.