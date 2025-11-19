Türkiye ile KKTC arasında işbirliği anlaşması imzalandı

Türkiye ve KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanları iki ülke arasında çalışma, istihdam ve sosyal güvenlik alanlarında işbirliği anlaşması imzalandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medyadan görüşmeye dair yaptığı açıklamada, "Kıbrıs Türkü’nün gönlümüzdeki yeri her zaman ayrı olacaktır. Kardeşlerimizin yanında olmaya, haklı davalarını her platformda savunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile KKTC arasında çalışma, istihdam ve sosyal güvenlik alanlarında işbirliği anlaşması imzalandı.
Bakanlığın resmi hesabından yapılan paylaşımda da Türkiye ile KKTC arasında çalışma, istihdam ve sosyal güvenlik alanlarında işbirliği anlaşması imzalandığı bildirildi.