Türkiye ile KKTC arasında işbirliği anlaşması imzalandı

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Oğuzhan Hasipoğlu ve beraberindeki heyet ile Bakanlığımızda bir araya geldik. İmzaladığımız Çalışma, İstihdam ve Sosyal Güvenlik Alanlarında İşbirliği Anlaşması’yla; vatandaşlarımız için karşılıklı en yüksek faydayı sağlayacak, çalışma hayatımızı güçlendirecek, sosyal güvenlik alanında bilgi ve tecrübe paylaşımını daha etkin yürüteceğiz. Kıbrıs Türkü’nün gönlümüzdeki yeri her zaman ayrı olacaktır. Kardeşlerimizin yanında olmaya, haklı davalarını her platformda savunmaya devam edeceğiz”