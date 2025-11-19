Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Türkiye
Türkiye ile KKTC arasında işbirliği anlaşması imzalandı

Türkiye ile KKTC arasında işbirliği anlaşması imzalandı

19:2019/11/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu

Türkiye ve KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanları iki ülke arasında çalışma, istihdam ve sosyal güvenlik alanlarında işbirliği anlaşması imzalandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medyadan görüşmeye dair yaptığı açıklamada, "Kıbrıs Türkü’nün gönlümüzdeki yeri her zaman ayrı olacaktır. Kardeşlerimizin yanında olmaya, haklı davalarını her platformda savunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile KKTC arasında çalışma, istihdam ve sosyal güvenlik alanlarında işbirliği anlaşması imzalandı.

Bakan Işıkhan sosyal medya hesabı üzerinden görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda,
“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Oğuzhan Hasipoğlu ve beraberindeki heyet ile Bakanlığımızda bir araya geldik. İmzaladığımız Çalışma, İstihdam ve Sosyal Güvenlik Alanlarında İşbirliği Anlaşması’yla; vatandaşlarımız için karşılıklı en yüksek faydayı sağlayacak, çalışma hayatımızı güçlendirecek, sosyal güvenlik alanında bilgi ve tecrübe paylaşımını daha etkin yürüteceğiz. Kıbrıs Türkü’nün gönlümüzdeki yeri her zaman ayrı olacaktır. Kardeşlerimizin yanında olmaya, haklı davalarını her platformda savunmaya devam edeceğiz”
dedi.

Bakanlığın resmi hesabından yapılan paylaşımda da Türkiye ile KKTC arasında çalışma, istihdam ve sosyal güvenlik alanlarında işbirliği anlaşması imzalandığı bildirildi.



#Türkiye
#KKTC
#Anlaşma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Orman Genel Müdürlüğü OGM 496 sözleşmeli personel alımı başvuruları başlıyor: Hangi illerde ve pozisyonlarda alım yapılacak? İşte başvuru tarihleri, kadrolar ve şartları