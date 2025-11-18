Rus gazı alımının sonlanacağı iddiasına DMM'den yalanlama: Tedarik devam ediyor

DMM, Türkiye'nin ABD ile yaptığı LNG anlaşması kapsamında Rus gazı alımının sona ereceği iddiasını yalanladı. Yapılan açıklamada, Türkiye'nin Rusya Federasyonu'ndan doğal gaz tedarikinin, uzun vadeli sözleşmelerin planlanan şekilde kesintisiz olarak devam ettiği ifade edildi.
DMM'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin, sahip olduğu boru hatları, LNG ve depolama altyapısıyla arz güvenliği konusunda bölgesinin en güçlü ülkelerinden biri olduğu belirtildi.
Ne bugün ne de yaklaşan kış döneminde herhangi bir doğal gaz arz güvenliği sorunu veya enerji krizi riskinin söz konusu olduğu aktarılan açıklamada, Türkiye'nin Rusya Federasyonu'ndan doğal gaz tedarikinin, ilgili kurumlar arasında yürürlükte bulunan uzun vadeli sözleşmeler çerçevesinde planlandığı şekilde ve kesintisiz olarak devam ettiği bildirildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: