ABD’den Ukrayna’ya 105 milyon dolarlık askeri satış

ABD, Ukrayna ile Rusya arasında ateşkesi sağlamak için diplomasi trafiğini artırırken, Kiev’e silah satışı konusunda da dikkat çeken gelişmeler yaşandı. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ukrayna’nın Patriot füze savunma sistemini geliştirmek ve sürdürmek için 105 milyon dolarlık satışa onay verildiği bildirildi. Patriot hizmetleri, parçalar ve eğitimi içeren anlaşma hakkında Kongre’nin bilgilendirildiği aktarılan açıklamada, "Önerilen satış, Ukrayna’nın mevcut ve gelecekteki tehditlerle başa çıkma yeteneğini geliştirecek" ifadelerine yer verildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bugün Türkiye’de ateşkes anlaşmasına yönelik görüşmeler gerçekleştirecek. ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile de bir araya gelmesi beklenen Zelenskiy dün ziyarete ilişkin, "Türkiye’de toplantılar yapacağım. Müzakereleri yeniden canlandırmak için hazırlık yapıyoruz ve ortaklarımıza sunacağımız çözümler geliştirdik. Savaşı sona erdirmek için mümkün olan her şeyi yapmak, Ukrayna’nın en önemli önceliğidir. Ayrıca savaş esirlerinin değişimini yeniden başlatmak ve savaş esirlerimizi eve getirmek için çalışıyoruz" açıklamasını yapmıştı.