Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ukrayna'dan ABD yapımı füzelerle Rusya'ya saldırı

Ukrayna'dan ABD yapımı füzelerle Rusya'ya saldırı

00:4619/11/2025, الأربعاء
AA
Sonraki haber
ATACMS füzesi
ATACMS füzesi

Ukrayna, Amerikan yapımı Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) ile Rusya'daki askeri hedeflere saldırı düzenledi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "ATACMS da dahil olmak üzere uzun menzilli silahların kullanımı devam edecektir." ifadesine yer verildi.

Ukrayna ordusunun, Amerikan yapımı Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) ile Rusya'daki hedeflere saldırı düzenlediği belirtildi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığına ait Telegram hesabı üzerinden yapılan yazılı açıklamada, ATACMS tipi uzun menzilli füzelerle Rusya'ya saldırı yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya'daki askeri hedeflere isabetli bir saldırı gerçekleştirmek için ATACMS taktik füze sistemlerini başarıyla kullandı. Bu, Ukrayna'nın egemenliğine olan sarsılmaz bağlılığını vurgulayan önemli bir gelişmedir." denildi.

Ukrayna'nın, Rusya'nın yoğun saldırılarından kendini savunmaya devam ettiği kaydedilen açıklamada, "ATACMS da dahil olmak üzere uzun menzilli silahların kullanımı devam edecektir." ifadesine yer verildi.



#ATACMS füzesi
#Rusya-Ukrayna savaşı
#Rusya'ya saldırı
#Ukrayna Ordusu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TÜRKİYE PUAN DURUMU TABLOSU (E GRUBU) Türkiye'nin kaç puanı var, kaçıncı sırada? 2026 Dünya Kupası Elemeleri’nde son durum