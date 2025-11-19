Ukrayna'dan ABD yapımı füzelerle Rusya'ya saldırı

Açıklamada, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya'daki askeri hedeflere isabetli bir saldırı gerçekleştirmek için ATACMS taktik füze sistemlerini başarıyla kullandı. Bu, Ukrayna'nın egemenliğine olan sarsılmaz bağlılığını vurgulayan önemli bir gelişmedir." denildi.