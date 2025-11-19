Ukrayna, ATACMS tipi füzelerle Rusya'daki hedeflere saldırı düzenledi

Yeni Şafak
11:5319/11/2025, Çarşamba
AA
Ukrayna ordusu, Amerikan yapımı Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) ile Rusya'daki hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı
Ukrayna, Amerikan yapımı Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) ile Rusya'daki askeri hedeflere saldırı düzenledi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "ATACMS da dahil olmak üzere uzun menzilli silahların kullanımı devam edecektir." ifadesine yer verildi.

Ukrayna ordusunun, Amerikan yapımı Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) ile Rusya'daki hedeflere saldırı düzenlediği belirtildi.


Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığına ait Telegram hesabı üzerinden yapılan yazılı açıklamada, ATACMS tipi uzun menzilli füzelerle Rusya'ya saldırı yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya'daki askeri hedeflere isabetli bir saldırı gerçekleştirmek için ATACMS taktik füze sistemlerini başarıyla kullandı. Bu, Ukrayna'nın egemenliğine olan sarsılmaz bağlılığını vurgulayan önemli bir gelişmedir." denildi.


Ukrayna'nın, Rusya'nın yoğun saldırılarından kendini savunmaya devam ettiği kaydedilen açıklamada, "ATACMS da dahil olmak üzere uzun menzilli silahların kullanımı devam edecektir." ifadesine yer verildi.



