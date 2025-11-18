Rusya Ukrayna'nın Dnipro şehrine İHA saldırısı düzenledi

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Rus güçlerinin dün Ukrayna'nın Dnipropetrovsk Oblastı'na bağlı Dnipro şehrine düzenlediği dron saldırısında 2 kişi yaralandı. Saldırı sonucu bir medya binası, bir idari bina, mağazalar, büfeler, bir yemek tesisi, altı apartman binası, garajlar ve yirmiden fazla araç hasar gördü. Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor.

