Rusya Ukrayna'nın Dnipro şehrine İHA saldırısı düzenledi

18:2318/11/2025, Salı
G: 18/11/2025, Salı
AA
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Rus güçlerinin dün Ukrayna'nın Dnipropetrovsk Oblastı'na bağlı Dnipro şehrine düzenlediği dron saldırısında 2 kişi yaralandı. Saldırı sonucu bir medya binası, bir idari bina, mağazalar, büfeler, bir yemek tesisi, altı apartman binası, garajlar ve yirmiden fazla araç hasar gördü. Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor.

