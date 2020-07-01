Albayrak çiftine sosyal medyada çirkin saldırı: İstanbul'da da bir kişi gözaltına alındı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dördüncü kez baba olma sevinci yaşadı. Albayrak mutluluğunu, "Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz." ifadeleri ile duyurdu.
- Bakan Albayrak'a tebrik mesajları yağarken, bazı hesaplar ise alçak ifadelerle saldırdı. Çirkin mesajlara vatandaşlar ve siyasilerden tepki yağdı.
Savcılık harekete geçti
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla çirkin paylaşımlarda bulunan sosyal medya hesapları tespit edildi. Yapılan soruşturmada bir kişi gözaltına alındı.