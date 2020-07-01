​Albayrak çiftine sosyal medyada çirkin saldırı: İstanbul'da bir kişi gözaltına alındı Albayrak çiftine sosyal medyada çirkin saldırı: İstanbul'da da bir kişi gözaltına alındı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'ın çocuk sevincine sosyal medyada yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili İstanbul'da da bir kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi 01 Temmuz 2020, 15:04 Son Güncelleme: 01 Temmuz 2020, 15:13 Diğer