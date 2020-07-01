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SOSYAL MEDYA

İletişim Başkanı'ndan Cumhurbaşkanı'nın sosyal medya yasası ile ilgili sözlerini çarpıtanlar konusunda açıklama

İletişim Başkanlığı: Cumhurbaşkanımızın yaklaşımını yasakçı bir kalıp şeklinde sunma çabası beyhude

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya açıklamasının çarpıtılmaya çalışıldığını belirterek 'Cumhurbaşkanımızın bu yaklaşımını baskıcı ve yasakçı bir kalıp içerisinde sunma çabaları beyhudedir' dedi. Cumhurbaşkanı'nın bütün siyasi hayatı boyunca yasakçı zihniyetle mücadele ettiğini belirten Altun sosyal medya platformlarının müstehcenlik, kumar, dolandırıcılık gibi birçok yüz kızartıcı suç konusunda da devlet ile iş birliği yapmadığını belirtip bu suçlara zemin oluşturduğunu dile getirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İletişim Başkanı Fahrettin Altun
İletişim Başkanı Fahrettin Altun

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı sosyal medya platformları ile ilgili açıklamalarının bağlamından koparılması ile ilgili açıklama yaptı. Sosyal medyanın aynı zamanda yüz kızartıcı birçok suça da zemin hazırladığını belirten Altun platformların yasalar konusunda devlet ile iş birliği yapmadığını söyledi.

Altun'un açıklamalarının tamamı şu şekilde oldu:

'Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün bazı sosyal medya platformları ile ilgili yaptığı açıklamaları bağlamından koparıp çarpıtmaya kalkışanlara bir çift sözümüz var. Sayın Cumhurbaşkanımız bütün siyasi hayatı boyunca vesayetle, anti-demokratik unsurlarla, yasakçı zihniyetle mücadele etmiştir. Bugün kimi sosyal medya platformları ne yazık ki vatandaşlarımızın haklarını gasp etmektedir. Söz konusu sosyal medya platformları cinsel istismar, müstehcenlik, kumar, dolandırıcılık, suça teşvik, terör propagandası, hakaret gibi kanunlarımızın suç saydığı konularda vatandaşlarımızın haklarının korunmasına yönelik hiçbir katkı sunmamakta, aksine tüm uyarılarımıza rağmen bu suçların işlenmesine zemin teşkil etmektedir. Ayıca bu platformlar ülkemizde kontrolsüz şekilde kazanç elde etmekte, hiçbir vergi yükümlülüğüne tabi olmaksızın faaliyet göstermektedir.

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  • Sayın Cumhurbaşkanımız da milletin birliği, bütünlüğü ve menfaati için söz konusu alanda hukuki düzenlemelerin ilgili organlarca yapılmasını vurgulamış ve uluslararası sosyal medya şirketlerinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatmıştır. Söz konusu alanda tüm dünyada olduğu gibi düzenlemelerin ve kontrollerin hukuk devleti ilkesi içerisinde yapılacağını da özellikle vurgulamıştır.

Bahsedilen alanda kapsamlı bir hukuki düzenleme üzerinde çalışmalar devam etmekte, internet ile sosyal medya şirketlerinin ülkemizde bir an önce hukuki ve mali muhataplık tesis etmeleri için gerekli adımlar atılmaktadır.

Milletimize ve değerlerimize düşmanlıkta sınır tanımayan bazı kesimlerin, yasaklara ve baskılara karşı yıllarca mücadele etmiş Sayın Cumhurbaşkanımızın bu yaklaşımını baskıcı ve yasakçı bir kalıp içerisinde sunma çabaları beyhudedir. Türkiye’yi başka ülkelerle karşılaştıranların, kendi ülkesinin tarafında değil de iki yüzlü davranan sosyal medya şirketlerinin yanında durmalarına şaşırmadığımızı da belirtmek isteriz.

Türkiye bir hukuk devletidir, güçlü bir devlettir. Hak arama mücadelemiz, hakikati savunma irademiz milletimizi ve değerlerimizi bu tarz saldırılara karşı koruma azmimiz sonuna kadar devam edecektir.'

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