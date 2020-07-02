Sosyal medya kapatılacak mı?

Facebook, Twitter, Youtube, Netflix kapatılacak mı? sorusu birçok kişinin aklına geldi. Cevabı ise hayır oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadaki kirliliği gündeme getirdikten sonra birçok kişi konuyu bağlamından çıkarıp sosyal medyanın kapanacağı dedikodusunu yaydı. Facebook, Twitter, Youtube, Netflix gibi platformların kapanması söz konusu değil. Tam aksine bu platformların Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarına uygun davranması hedefleniyor.

Temsilci gelecek

Sosyal medya platformlarının temsilcileri üzerinden hukuki konular görüşülecek. Bu sayade birçok suç içeren unsurdan sosyal medya platformları temizlenecek.

AA İletişim Başkanı Fahrettin Altun

Cumhurbaşkanımızın yaklaşımını yasakçı bir kalıp şeklinde sunma çabası beyhude

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya açıklamasının çarpıtılmaya çalışıldığını belirterek 'Cumhurbaşkanımızın bu yaklaşımını baskıcı ve yasakçı bir kalıp içerisinde sunma çabaları beyhudedir' dedi. Cumhurbaşkanı'nın bütün siyasi hayatı boyunca yasakçı zihniyetle mücadele ettiğini belirten Altun sosyal medya platformlarının müstehcenlik, kumar, dolandırıcılık gibi birçok yüz kızartıcı suç konusunda da devlet ile iş birliği yapmadığını belirtip bu suçlara zemin oluşturduğunu dile getirdi.

TEKNOLOJİ İletişim Başkanlığı: Cumhurbaşkanımızın yaklaşımını yasakçı bir kalıp şeklinde sunma çabası beyhude

Netflix, Youtube, Facebook, Twitter kapatılacak mı? Avrupa modeli masada

Yapılacak düzenlemeyle, sosyal ağlarda vatandaşların kişisel verileri de korunacak. AK Parti kurmayları, sosyal medya düzenlemesi konusunda Almanya ya da Fransa’da çıkarılan yasanın örnek alınabileceğini ifade ediyor.

Almanya’da, 2018 yılında yürürlüğe giren düzenleme kapsamında zararlı içeriklerin 24 saatte kaldırılması, aksi takdirde 50 milyon avroya varan para cezaları öngörülüyor. Fransa’da ise nefret söylemi barındıran içeriklerin 24 saat içerisinde, çocuk istismarı ve terör propagandası barındıran içeriklerin ise 1 saatte kaldırılması gerekiyor. Aksi takdirde içerik başına 1,25 milyon avro para cezası öngörülüyor.

TEKNOLOJİ Fransız Parlamentosu'ndan sosyal medyayı denetleyecek yasa geçti

Sosyal medya yasası gündemde.

Milletvekilleri sosyal medya yasasına destek verdi: Kimin kim olduğu belli olsun

Sosyal medya kanunu gündeme gelirken birçok kişi de sosyal medya kapanacak mı sorusunu sormaya başladı. Planlanan sosyal medya yasasının temel amacı kapatma değil aksine herkesin kullanabileceği güvenilir bir sosyal medya alanı oluşturmak.

Bu konuda Ak Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal 'Sosyal ağları kullanan 55 milyon vatandaşımızın haklarının korunması, özel hayatlarının dokunulmazlığı, temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması devletin vatandaşına karşı sorumluluğudur.' tweetini attı.

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Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise konuyla ilgili attığı tweette: “83 milyonun sosyal medya terörü karşısında eli kolu bağlı kalmasını kabul edemeyiz. TR muz cumhuriyeti değil” dedi.

TEKNOLOJİ Siyasilerden sosyal medya yasasına destek: Kimin kim olduğu belli olsun

Avrupa 2016'da sosyal medyaya kimlikle girilsin dedi

Dünyada ise sosyal medyaya kimlik ile erişme konusundaki tartışmalar çok daha önceden başlamış durumda. Henüz 2016 yılında Avrupa Komisyonu’nda sosyal medya hesabı açmak için kimlik şartı getirilmesi gerektiğine dair yasa tasarısı hazırlanmıştı. Tasarıda yalan haber ile ilgili kaygıların yanı sıra tüketici yönelimleri ile ilgili endişelerde bulunuyordu.

‘İnternetten yapılan mal ve hizmet değerlendirmeleri güvenilir olmalı herhangi bir ön yargı ya da manipülasyondan arındırılmalı’ diyen tasarı bireylerin anonim bir şekilde yüzlerce farklı hesaptan birçok alanda manipülasyon yapmasının önünü almayı planlıyordu.